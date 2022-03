Bella Thorne luce su retaguardia al posar a bordo de un yate en minibikini de tiras

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Gary Miller for Glass House Brands / Getty Images

Para comenzar la primavera Bella Thorne subió al máximo la temperatura con su nueva publicación en Instagram, consistente en una serie de fotos en las que posa a bordo de un yate, usando un minibikini blanco de tiras con el que lució su retaguardia. Las imágenes ya superan el millón de likes.

La actriz se tomó unos días de descanso en Cabo San Lucas, antes de acudir como invitada al festival South By Southwest en Austin, Texas, donde participó en una conferencia acerca de la evolución del cannabis. Al recorrer el mar, Bella lució su escultural figura en un microbikini de hilos color verde neón. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Bella Thorne es conocida por lucir siempre su cabello rojizo, pero al parecer está a punto de teñirlo para un nuevo proyecto; el mensaje que escribió junto a uno de sus recientes posts en Instagram fue “un paso más cerca de ser rubia. ¿Debo ser rubia?” View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

