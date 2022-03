Con un bikini mínimo, novia de Bad Bunny incendia el Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar que no fue hasta el año pasado en los Billboard Latin Music Awards que Bad Bunny llegó por primera vez agarrado de la mano a una alfombra de su novia Gabriela Berlingeri, no se sabía mucho de ella más allá que es sencillamente espectacular. Ahora la novia de Bad Bunny incendió el Instagram con un bikini mínimo desde la playa.

Todo parece ser parte de lo que será el nuevo tema y videoclip de Bad Bunny. Desde hace unos días el cantante de reggaetón ha hecho una campaña de intriga en su cuenta de Instagram anunciando que estará próximo a sacar lo que parece ser su próximo álbum. En el video sale su novia, Gabriela Berlingeri luciendo un diminuto bikini que deja a la vista el cuerpazo que tiene la empresaria e influencer de 28 años. View this post on Instagram A post shared by 787 (@gabrielaberlingeri)

“Gente hay que preocuparse menos y disfrutar más porque la vida va demasiado rápido…”, son parte de las palabras que dice Bad Bunny en el primer clip donde aparece dejando con el galán español, Mario Casas, a su novia y anunciaba la salida a la venta de los tickets para la gira que está haciendo actualmente llamda “El Último Tour del Mundo 2022“. Aquí la novia de Bad Bunny luce un vestido blanco y simplemente hermosa, tal como lo dejaron saber todos los seguidores del cantante. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

De la misma manera, Bad Bunny siguió publicando oros clips en su cuenta de Instagram donde, en teoría, su novia sigue con el galán español y él haciendo un disco. Aquí Gabriela ya muestra por qué es una de las influencers más admiradas en la esfera digital. El cuerpazo que tiene y que dejó evidenciado con el bikini de la última publicación, sumado a su increíble personalidad y seguridad, hacen que sea todo un bombón tropical. View this post on Instagram A post shared by 787 (@gabrielaberlingeri)

La pareja ya tiene casi tres años de relación y en varias oportunidades Bad Bunny le ha lanzado flores a su novia Gabriela Baglinsteri de que le ha brindado apoyo en momento delicados durante sus últimos años. Aquí les dejamos el éxito del cantante “La Noche de Anoche” junto a Rosalía mientras esperamos lo que viene anunciando.

