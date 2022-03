Manelyk González presume sus encantos al usar un sostén transparente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Presumiendo su nuevo look con el cabello largo y rubio, Manelyk González ha acaparado las miradas con su más reciente publicación en sus historias de Instagram, en la que se muestra usando un sostén transparente de encaje negro. La estrella del reality show “Acapulco shore” es conocida por llevar siempre consigo su teléfono celular para tomarse selfies en los lugares más insospechados.

La también empresaria mexicana cuida mucho su cuerpo, y ahora presumió en un video los resultados de aplicarse varios tratamientos anticelulitis, para lucir muy bien en Semana Santa: “Ya no tengo casi nada de celulitis. He sido súper constante, me hago mis drenajes linfáticos”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A punto de recibir la primavera Manelyk disfrutó este fin de semana acudiendo a un resort junto con sus amigas, y todas posaron para una foto mientras se refrescaban en una gigantesca piscina. Para la ocasión ella optó por un original bikini de hilos estampado, que le permitió lucir al máximo su perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

