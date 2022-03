Ya es obvio el deterioro físico de la Reina Isabel II de Inglaterra

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La familia real de Inglaterra o Monarquía Británica no para de recibir golpe tras golpe en los últimos años. No solo fue el escándalo de Meghan Markle. Recordemos la muerte del duque Edimburgo sumado a la acusación de abuso sexual que pesada sobre el príncipe Andrés. Ahora, la salud de la reina Isabel II está ante los ojos del mundo entero por dejarse ver en obvio deterioro físico. Su debilidad se ha hecho más evidente a pesar de los esfuerzos por mantenerse activa y alejada del ojo público. Sin duda, ya no es la misma.

La soberana británica ha venido experimentando problemas de movilidad crecientes durante los últimos meses, que le han obligado a utilizar un bastón en sus apariciones públicas. También se rumorea que ha mandado instalar un ascensor en Craigowan Lodge, una casa de piedra que se encuentra a escasa distancia del castillo de Balmoral y donde la reina Isabel II planea pasar cada vez más tiempo de cara al futuro, pues ya se sabe que su deterioro físico es obvio.

Su próximo compromiso oficial está fijado para la semana que viene, cuando se celebrará un servicio conmemorativo en honor a su fallecido esposo, el príncipe Felipe, en la Abadía de Westminster y actualmente se están estudiando distintas medidas para que ella, a pesar de la evidente debilidad de la reina Isabel II, pueda realizar su entrada de una forma que no le avergüence y con la energía que siempre la ha caracterizado.

Se cree que la reina Isabel II podría volar el helicóptero desde el castillo de Windsor hasta el palacio de Buckingham para evitar un viaje más largo por carretera y desplazarse más tarde en coche hasta la Abadía. Una vez allí, en lugar de utilizar la puerta Great West, el vehículo aparcaría en la entrada menos visible de Dean’s Yard para que pudiera entrar en el edificio por el Rincón de los Poetas, que presenta solo un corto paseo hasta llegar a su asiento en el Santuario. View this post on Instagram A post shared by @pic.royalty

Se dice que los funcionarios están considerando incluso utilizar pantallas opacas para proteger a la reina Isabel II de las miradas curiosas y las cámaras de televisión. El periódico The Sun on Sunday también señala que ella podría romper con la tradición llegando a la Abadía antes que el resto de los invitados, en lugar de ser la última en hacer su entrada. La posibilidad de que utilice una silla de ruedas aún no se ha descartado, pero sería la última opción. View this post on Instagram A post shared by MTVE (@mtve_noticias)

Con la excepción del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, se espera que todos los miembros de la familia real británica de alto rango estén en el servicio del próximo 29 de marzo, al que asistirán representantes de otras monarquías europeas. View this post on Instagram A post shared by Tu Vieja En Crocs (@tuviejaencrocs)

