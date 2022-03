Niuka Marcos defiende con ‘uñas y dientes’ a su hijo Emilio de las críticas por su papel en la serie “El Último Rey”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sin miedo al ‘qué dirán’ y con la fiereza de una madre, Niurka Marcos salió a enfrentar los señalamientos de los que ha sido víctima su hijo Emilio Osorio por su interpretación como Alejandro Fernández en la serie “El último rey” de Televisa Univisión. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista con varios medios de comunicación y retomada por el programa “Sale el Sol”, la vedette se pronunció sobre las críticas que ha recibido su hijo como resultado de su papel como ‘El Potrillo’ en la serie producida por su expareja, Juan Osorio.

Al respecto, Niurka Marcos indicó que a pesar de su corta edad, Emilio se ha sabido desenvolver en el medio como un gran alumno: “Está haciendo un trabajo a lado del papá, que es un gran maestro y un gran guía. Y, aparte, tiene gente de mucha experiencia que le está enseñando y él es como su mamá, un gran alumno“, dijo ante las cámaras.

Además, aseguró que cuando las críticas son constructivas estas son bien recibidas; sin embargo, aquellas que surgen con la intención de herir son producto de la envidia.

“Las críticas negativas y que no son constructivas, que no aportan nada y que son críticas desfasadas y ofensivas, molestas, lo único que detonan es el termostato de su éxito. Yo mientras más me envidian y entre más me tratan de jod*r, más me elevan, más me catapultan“, añadió Niurka Marcos.

Otro tema que no pasó desapercibido ante los ojos de la cubana fue la disputa legal que la familia Fernández emprendió contra Televisa por la realización y transmisión de la bioserie del ‘Charro de Huentitán’. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Yo creo que los ejecutivos de Emilio Azcárraga, Televisa, Juan y los abogados no se van a aventar al ruedo sin estar apuntalados, sin tener bases y sin estar protegidos”, apuntó. “No los deben de subestimar porque son ‘lobos viejos’ y verdaderamente están acostumbrados a estas guerras legales, saben perfectamente lo que están haciendo y serían muy pendej*s, si los subestiman”, finalizó la ex Aventurera.

