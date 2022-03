Niurka Marcos se sube el vestido y muestra el hilo dental en ¡pleno club nocturno! de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Explosiva y polémica como siempre, la sensual actriz y vedette Niurka Marcos muestra su escultural figura sin tapujos sin dejar nada a la imaginación. Resulta que se subió el vestido, presumió su hilo dental rojo y hasta dejó que bailaran de cerca a ella con la desenfrenada emoción del momento, durante su visita a un club nocturno de la ciudad de Monterrey, México.

Al ritmo de la música de su “amiga personal” Gloria Trevi, como la misma Niurka Marcos confirmó en su publicación de Instagram, la ex del productor Juan Osorio bailó, gozó, se subió el vestido y mostró el hilo a todos los presentes en el club nocturno Japi San Pedro. View this post on Instagram A post shared by Allan Moya (@allanstarpro)

Niurka Marcos continúa presentándose en vivo en distintos escenarios del territorio mexicano con el espectáculo “El Barco del Amor”, causando sensaciones con sus sexys bailes y atuendos. Pero sobre todo por su extrovertida personalidad. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

También disfruta del éxito de sus hijos quienes también están muy metidos en la movida artística. Como sabemos su hijo, Emilio Osorio, desarrolla uno de los roles protagónicos de la serie que narra la vida de Vicente Fernández donde interpreta a “El Potrillo” Alejandro Fernández. Rol por el que ha recibido muchas críticas que la vedette Niurka Marcos se ha encargado personalmente de callar. View this post on Instagram A post shared by 🤘🏻🎭Emilio O.M. 🎼🤘🏻 (@emilio.marcos)

Por su parte, su hija Romina Marcos ha heredado mucho de la personalidad de “Mama Niú” y se muestra con ropa interior pequeña en redes y sin ningún tipo de complejos dejando a la vista sus lonjitas o incluso sus barritos y su figura curvilínea. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

La personalidad polémica de Niurka Marcos la mantiene siempre en el ojo del huracán por sus respuestas explosivas a temas que se mantienen en el debate público. Tal es el caso de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal o la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

Niurka Marcos es sin duda una de las artistas que más da que hablar en el entorno artístico de México y cada uno de sus pasos es seguido por miles de fans en Latinoamérica.

Sigue leyendo:

Niurka le manda consejo a Alfredo Adame tras involucrarse en pelea callejera: “Estás muy mal”

Niurka lanza fuertes críticas a Christian Nodal por tatuarse la cara en honor a Belinda: “Eres un…”