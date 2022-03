Te llevamos a conocer el lindo apartamento de Alix Aspe, presentadora de ‘La Mesa Caliente’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La periodista mexicana Alix Aspe, de 31 años y quien forma parte del panel de presentadoras de ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo, vive en un muy acogedor apartamento en Florida, tal y como ella misma lo ha presumido en sus redes sociales.

Cocina

Aunque nunca nos ha presumido sus habilidades culinarias, la nacida en Ciudad de México sí nos ha permitido conocer a detalle algunos aspectos de su cocina. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Su cocina es abierta y algo pequeña. Está equipada con alacenas de tono chocolate, de electrodomésticos de acero inoxidable y de una barra que puede servir para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, está compuesto por una mesa rectangular de madera, por seis sillas de tono mamey y por un espejo. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

A un costado de su comedor cuenta con una serie de repisas donde decidió colocar algunos artículos decorativos, varios libros y hasta sus premios. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Sala

Su sala está conformada por un sofá modular, por una mesa de madera de color blanco, por una alfombra y por unos cuadros. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Esta habitación es completada por una mueble blanco y una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Balcón