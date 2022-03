Vanessa Hudgens vende en $6,700,000 de dólares su centenaria y hermosa mansión de Los Feliz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz californiana Vanessa Hudgens, de 33 años, se deshizo en días recientes de Little De Mille, su imponente y centenaria mansión de Los Feliz, en California.

La residencia, por la que en 2018 pagó $4,900,000 de dólares, fue vendida en $6,700,000 de dólares, es decir, en tan solo cuatro años se anotó una ganancia de casi $2,000,000 de dólares.

Los nuevos dueños de la propiedad, que data del año 1922 y que fue mandada a construir por el director de cine Cecil B. DeMille, son John Lovett y Ronan Farrow.

Pese a su antigüedad, la casa, cuya fachada está cubierta de hiedra, luce como en sus mejores tiempos, ya que la protagonista de ‘High School Musical’ la remodeló y le realizó algunas adecuaciones.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la casa de estilo Georgiano cuenta con una extensión de 3,168 pies cuadrados, con tres recámaras y cuatro baños.

Es completada por un vestíbulo, por cocina, por antecomedor, por comedor, por sala de estar, por sala principal, por sala de piano, por oficina, entre otras habitaciones. View this post on Instagram A post shared by Architectural Digest (@archdigest)

La cocina es bastante amplia y cerrada. Está equipada con alacenas de tono olivo, con electrodomésticos de alta gama y con una isla central de madera.

La recámara principal tiene el espacio más que suficiente para una cama grande y para una sala de estar.

También cuenta con un amplio vestidor, así como con un baño, el cual fue diseñado con la ayuda de Jake Arnold. El baño consta de un tocador doble, de wc, de walk-in shower y de bañera. View this post on Instagram A post shared by 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Al exterior, en su lote de 0.43 acres, goza de terraza, de áreas verdes, de árboles frutales, de jardín secreto, de piscina con su respectiva área de spa, de jacuzzi, de casa de huéspedes, de hoguera, de horno de piedra para las pizzas, entre otras amenidades. View this post on Instagram A post shared by 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

