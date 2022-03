Alicia Machado deja ver su tanga tras bajar sus leggings para aplicarse gel en el abdomen

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alicia Machado siempre luce muy animada y dispuesta a cumplir sus objetivos. Es por eso que a partir de hoy se impuso el reto de entrenar al máximo bajo la supervisión de su amigo Orlando Monterrosa, para verse espectacular en la próxima entrega de los Latin American Music Awards. En un video que compartió en su cuenta de Instagram la bella venezolana aparece aplicando gel sobre su abdomen, y para ello bajó un poco sus leggings negros, dejando ver parte de su tanga.

Poco después llegó Orlando y salieron a entrenar a un parque en Miami, aunque por lo que dejaron ver en otro clip ambos se divirtieron bailando antes de dar paso a las rutinas de ejercicios. Alicia tiene poco menos de un mes para cumplir con sus objetivos, ya que la entrega de premios se llevará a cabo el 21 de abril.

Alicia Machado tiene muchos proyectos en puerta, pero actualmente se dedica a promover productos que ayudan a mantener el peso y quemar calorías; ella misma funge como modelo en los videos, luciendo su figura en ropa deportiva y también en atuendos muy sexys. Uno de los mensajes positivos que escribió fue: “Toca seguirse protegiendo? Vuelvo a estar lista en alma, vida y corazón ♥️ para luchar por mis Metas si La Meta 🏁 Y Tú? Sobre tu cabeza Dios 🙏🏻 Los Amo 😘”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

También te puede interesar:

-En leggings negros Alicia Machado se muestra haciendo una rutina para ejercitar sus piernas

-En microbikini, Alicia Machado recibe una maderoterapia y pide que no la censuren