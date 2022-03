Así es por dentro la casa donde Fernando del Rincón se refugió tras volver de la guerra

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presentador mexicano Fernando del Rincón, de 52 años y quien fue enviado por CNN a Ucrania como corresponsal de guerra, ya se encuentra de vuelta en casa, tal y como él mismo lo compartió en un video que publicó en sus redes sociales, donde señaló que su cobertura no había llegado a su fin, sino que simplemente se dedicará a recargar baterías antes de volver a tomar un vuelo con destino a Europa.

“Estaremos de vuelta y, espero, que cuando estemos de vuelta sea para celebrar la paz, sea para ayudar a reconstruir, sea para dar amor. Por lo pronto unos días en casa para recargar baterías, pero pronto regresamos, amada Ucrania, pronto”, dijo del Rincón en un fragmento de su extenso video.

El reconocido periodista vive en compañía de su esposa, la venezolana Jullye Giliberti, y de sus dos perros, Santo y Rito, en un muy acogedor apartamento de la ciudad de Miami, en Florida.

Por medio de diversos videos y fotografías, publicados en sus redes sociales, la parejita nos ha permitido conocer a detalle algunos rincones de su hogar, así como sus habitaciones favoritas. View this post on Instagram A post shared by Jullye Giliberti (@juliegiliberti)

Cocina

La cocina es abierta y algo pequeña. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Rincon (@fdelrincon)

Comedor

Su comedor, situado entre la cocina y la sala, está compuesto por una mesa de vidrio con capacidad para cuatro comensales, así como por diversos muebles donde guardan algunos artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Jullye Giliberti (@juliegiliberti) View this post on Instagram A post shared by Jullye Giliberti (@juliegiliberti)

Sala

Su sala, desde donde se tienen una espectaculares vistas de la ciudad gracias a sus grandes ventanales, está conformada por un sofá modular de tono gris, por uno negro de diseño muy original, por un muro verde, por una mesa de centro de cristal, por una alfombra y por una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Jullye Giliberti (@juliegiliberti)

Gimnasio

El encierro vivido en el 2020 provocó que Jullye tuviera que ingeniárselas para mantenerse en forma, por lo que montó un gimnasio en un espacio disponible de su sala. View this post on Instagram A post shared by Jullye Giliberti (@juliegiliberti) View this post on Instagram A post shared by Jullye Giliberti (@juliegiliberti)

Estudio de grabación

La pandemia causada por el COVID-19 también llevó a Fernando del Rincón a improvisar un estudio de grabación en una de las habitaciones de su hogar, desde donde llegó a transmitir algunas emisiones de ‘Conclusiones’. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Rincon (@fdelrincon)

Dotó su estudio de un amplio equipo de trabajo y de personalidad propia, al acompañarlo de fotografías, de imágenes religiosas y de los premios que ha recibido a lo largo de su exitosa trayectoria. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Rincon (@fdelrincon)

Recámara principal

La recámara principal está conformada por una cama grande con ropa de cama de color gris y cabecera blanca.

También cuenta con unas mesas laterales, con un muro verde, con varios corazones pegados en la pared, con vestidor y con baño.

Balcón

Su balcón, al que se puede acceder desde la sala o desde la recámara, está dotado de césped artificial, de diversos muebles de exterior, así como de una bicicleta fija, en la que el presentador ama hacer ejercicio. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Rincon (@fdelrincon)

Desde ese rinconcito, que es uno de los favoritos del extalento de Univision, se tienen unas envidiables e increíbles vistas de la ciudad. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Rincon (@fdelrincon)

Sigue leyendo: