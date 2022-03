Demi Lovato posa muy sexy, usando un top tan corto que deja ver parte de su busto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Lovato es una artista que siempre se muestra segura de sí misma en sus publicaciones de Instagram, y ahora posó como toda una modelo en imágenes que han obtenido más de un millón de likes. La cantante usó unos jeans desgarrados y un top tan corto que hasta dejó ver parte de su busto; en su ropa, uñas y maquillaje predomina el color negro, que forma parte de su nuevo concepto.

En otras atrevidas fotos la ex estrella de Disney posó en la cama, usando botas de piel y hasta guantes de látex; uno de los mensajes que escribió fue: “Él dijo que es demasiado temprano para estar tan encendido”. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

Actualmente Demi Lovato trabaja en un nuevo álbum cuyo estilo musical estará más orientado hacia el rock. Hace dos meses ella posó junto con su equipo de trabajo en una fotografía que acompañó con el mensaje “un funeral para mi música pop”, pero tiempo después aclaró que su nueva propuesta no tendrá un cambio tan drástico y que fue una casualidad que todos se presentaran ese día vestidos de color negro. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

También te puede interesar:

-Demi Lovato se ejercita en la caminadora usando un ajustado enterizo negro

-Demi Lovato sorprende al colocarse doloroso tatuaje en el cráneo