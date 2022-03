Recostada en una piedra Sara Maldonado presume su figura en traje de baño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Han pasado ocho meses desde que Sara Maldonado se sometió a una lipoescultura, con la que obtuvo resultados que encantaron a sus fans. Ahora no duda en presumir su figura en Instagram y compartió fotos de un reciente viaje en el que salió a la playa a tomar el sol, recostándose en una piedra y posando en traje de baño.

Poco a poco la bella actriz mexicana ha ido ganando seguidores en Instagram, al grado de contar con más de medio millón. Todos ellos se han mostrado muy complacidos con las imágenes que Sara publica, que la muestran en paradisíacos lugares y hasta modelando ropa deportiva. View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado) View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado) View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado)

Tras una larga ausencia de los escenarios Sara Maldonado ha regresado al teatro, con el rol estelar en la obra “Prueba perfecta”, que se presenta en el Foro Shakespeare en Ciudad de México. Además, comparte créditos con Humberto Zurita y Ernesto Laguardia en la esperada serie “El galán”, que está próxima a estrenarse. View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado)

