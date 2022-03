Niurka Marcos y su hija Romina se lucen en bikini y sin él durante sus vacaciones en una playa nudista

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Niurka Marcos y su hija Romina se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en las playas de Oaxaca, México, en donde madre e hija volvieron a causar revuelo al aparecer luciendo cuerpazo con diminutos bikinis de los que también se despojaron para aprovechar al máximo del sol, la arena y el mar.

La primera en presumir su curvilínea silueta frente al mar fue la joven actriz, quien a través de su perfil oficial de Instagram publicó una candente fotografía en la que deslumbró con sus curvas mientras se broncea con un diminuto bikini color violeta, con el que deleitó la pupila de miles de fanáticos.

Pero no fue la única que aprovechó el paradisiaco destino turístico para presumir la belleza de sus curvas, pues la vedette cubana también utilizó su perfil social para modelar un diminuto bikini rosa que hizo juego perfecto con su piel bronceada.

“Disfrutando de una hermosa tarde”, escribió la bailarina al pie de la primera serie de imágenes en las que se mostró de lo más sonriente ante la cámara.

Además de pasar una divertida tarde entre las olas del mar, la explosiva dupla subió a una embarcación para iniciar una nueva aventura y así cumplir el sueño de Romina, por lo que ambas fueron en busca de ballenas.

“Está emocionada porque va a ver ballenas, esperemos que las encontremos porque le da un infarto“, se escucha decir a Niurka en una de las grabaciones en las que nuevamente se dejaron ver entrando a las aguas cristalinas mientras visten sus diminutos trajes de baño que dejaron a la vista sus despampanantes curvas. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Pero la sorpresa para sus millones de fanáticos llegó la tarde de este viernes, cuando madre e hija dieron la bienvenida al fin de semana despojándose de sus atrevidas prendas para tomar el sol en las playas nudistas de Zipolite, en Oaxaca.

“Disfrutando en NUDE Zipolite México con mi princesa“, sentenció Niurka junto a cuatro fotografías en las que ambas posaron cubriendo algunas partes de su cuerpo para librar la censura de la famosa red social. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Como era de esperarse, madre e hija volvieron a causar revuelo entre sus fanáticos, quienes les hicieron llegar una lluvia de mensajes de admiración.

