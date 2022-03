Alopecia, la palabra clave tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Será recordada como una de las escenas de las ceremonias de los Oscar más cuestionables y comentadas. Se trata de la bofetada cinematográfica que le dio Will Smith al comediante Chris Rock, minutos antes de recibir el Oscar a Mejor Actor por su rol en la película King Richard.

Millones vieron el momento en vivo, sin entender demasiado qué estaba pasando. Sin embargo, una palabra médica es la que está detrás del sopapo: la alopecia que padece la esposa de Smith.

Rock estaba presentando el Oscar a Mejor Documental cuando lanzó un chiste que en el momento pocos comprendieron. Dijo: “Jada I love you. GI Jane 2, can’t wait to see you” (“Jada, te amo. GI Jane 2. No puedo esperar a verte”). La referencia fue a la película GI Jane, en la que Demi Moore interpreta a una mujer que entrena para ser miembro de los escuadrones de elite de los Navy Seals, y que rapa su cabeza para no verse distinta a los hombres con los que entrena.

Sin embargo, a diferencia de Moore que se rapó para filmar la película, Jada Pinkett Smith no usa el cabello al ras por razones profesionales o por estar a la moda. En 2018, hizo pública su lucha contra la alopecia, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello.

En la alopeica areata (su nombre científico), el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos, que son las estructuras de la piel que forman el cabello. En la mayoría de los casos, el pelo comienza a caer en mechones, dejando pequeñas áreas del cuero cabelludo, del tamaño de una moneda, sin cabello.

El momento en el que la ceremonia de los Oscar se silenció. Will Smith abofetea a Chris Rock. | Foto: Getty Images.

Se puede decir que la alopecia es una afección bastante democrática, ya que:

Afecta tanto a hombres como a mujeres

Puede presentarse a cualquier edad, aunque hay una mayor tasa de casos entre la adolescencia y los 40 años.

Afecta a todos los grupos raciales y étnicos, aunque estudios revelan una alta incidencia de casos en mujeres afroamericanas.

Aunque no se considera una enfermedad hereditaria, hay familias con tendencia a padecerla.

La ciencia aun no ha dilucidado la causa de la alopecia, aunque se cree que la puede disparar una combinación de causas genéticas y ambientales.

Tampoco se ha desarrollado una cura. Pero sí hay tratamientos disponibles para lograr que el cabello vuelva a crecer más rápido.

La alopecia areata puede estar relacionada con afecciones de salud mental, ya que para algunos es difícil afrontar la pérdida del cabello, algo tan relacionado a la autoimagen y a la apariencia social. Estudios también investigan el rol del estrés en la aparición de esta afección.

En un video en Instagram, Pinkett Smith, mostró su calva, diciendo que en algún momento dejó de usar gorros y pañuelos y comenzó a mostrar su cabeza rapada porque “las personas pensaban que tenía cáncer”.

La conductora del show “The Red Table Talk” contó en 2018, que la alopecia apareció de repente, un día que estabe en la ducha y comenzó a quedarse con mechones de pelo en la mano. “Fue una de las pocas veces en mi vida en la que literalmente temblé de miedo”, contó Pinkett Smith.

“Mi cabello ha sido una gran parte de mí”, dijo anteriormente. “Cuidar mi cabello ha sido un hermoso ritual, y tener la opción de tener cabello o no. Y luego, un día, decir: ‘Oh, Dios mío, es posible que ya no tenga esa opción'”.

Pero, como ella, millones ahora tienen la opción de tratamientos para lograr que el cabello crezca. Aunque el riesgo de perderlo de nuevo sigue presente.

Hay docenas de estudios científicos que investigan las causas, origen y tratamiento de la alopecia areata. Lo ideal es hablar con el médico de cabecera o el dermatólogo si la persona tiene interés en participar de uno de estos ensayos clínicos.