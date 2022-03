Desde el baño, Ninel Conde presume su escultural figura usando leggings color mostaza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A sus 45 años Ninel Conde luce cada vez mejor, y ahora compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece en el baño, usando ajustados leggings color mostaza y presumiendo su escultural figura; ella también mostró parte de las rutinas que realiza en el gimnasio para tonificar sus glúteos y piernas. Animando a sus fans, escribió: “Siempre habrá tiempo para nuestro bienestar! Quien diga que no le alcanza el día para ejercitarse es una mera excusa de nuestra mente! Si yo puedo tú puedes! Empieza hoy!”

El bombón asesino se mostró muy sexy en entrevistas y sesiones de fotos para promover su participación en la nueva temporada del programa de concurso “Tu cara me suena”, en el que famosos hacen imitaciones de otras estrellas.

El primer programa de esta nueva temporada se transmitió el pasado domingo, y Ninel interpretó el clásico de Thalía “Piel morena”, usando un corset plateado y leggings de látex. Su actuación obtuvo críticas encontradas, pero ella siempre se muestra optimista y está decidida a llegar hasta la final (su próxima imitación será de Jennifer Lopez): “Mis bombones, cuéntenme que les pareció esta primera gala de @tucaramesuenamxus ?? Les gustó esta interpretación de mi adorada @thalia ? No se pueden perder este próximo domingo el performance que me tocó!” View this post on Instagram A post shared by Tu Cara Me Suena (@tucaramesuenamxus)

