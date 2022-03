¡Increíble! Así lucía Raúl de Molina antes de ser famoso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Raúl de Molina es uno de los presentadores más conocidos entre la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, pues su trayectoria en televisión ya rebasa los 15 años. Pero, ¿cómo era la vida del famoso antes de convertirse en la estrella que es hoy en día? Aquí te lo contamos.

Fue en el año 1959 cuando Cuba vio nacer al conductor del programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca”, quien luego de mudarse a Miami, Estados Unidos junto a su familia, se interesó por la fotografía y terminó asistiendo al Art Institute de Fort Lauderdale.

Como testigo de su crecimiento profesional y personal han quedado algunas fotografías, mismas que Raúl de Molina ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram y que han desatado furor entre sus seguidores.

“Siempre recordando a mi mamá María, que nunca la olvidaré y siempre estuvo guiándome a mi lado”, escribió el famoso de 62 años para acompañar una fotografía donde se dejó ver durante su infancia y muy abrazado a su madre.

A lo largo de los años, el presentador de programas como “Primer Impacto”, “Hola América” y “Club Telemundo” se ha sincerado sobre su lucha contra la obesidad, característica que ha formado parte de su identidad en el mundo de la farándula; prueba de ello es el nombre del show en el que comparte créditos con Lili Estefan. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Parte de su proceso ha incluido su ingreso a un centro de rehabilitación en el año 2019, esto con el objetivo de bajar de peso. ¡Y vaya que ha ido alcanzando sus metas! En una emisión de su programa, Raúl de Molina reveló algunos detalles al respecto. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

“Me preocupaba no tener buen aspecto. Estaba preocupado porque no quería ser tan pesado. Fue entonces cuando fui al centro. Después de dejar el centro, seguí perdiendo peso. Y cuando subí a la báscula la próxima vez, había bajado 43 libras (19 kilos)“, reveló.

Actualmente, el reconocido presentador se mantiene vigente en la televisión gracias a “El Gordo y La Flaca”, obteniendo el título de uno de los 20 hispanos más influyentes en Estados Unidos, según la revista People.

