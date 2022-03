Yo estaba dentro del teatro y así se vivió el golpe de Will Smith a Chris Rock

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando Chris Rock llegó al escenario de los Premios Oscar los aplausos no se hicieron esperar. Todos reían por lo que decía: desde Denzel Washington al propio Will Smith. Todo iba bien. Todo iba muy bien hasta que dijo: “Jada, no puedo esperar a GI Jane 2”.

Este comentario fue una clara referencia a “GI Jane”, la película de 1997 que protagonizó la actriz Demi Moore, papel para el cual se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O’Neil, la primera mujer en recibir entrenamiento de los Navy Seal. Ahí la cosa se descontroló. Yo entre en el mood de: “Auxilio, me desmayo”. ¡Y no lo grabé! No lo hice. Más no por falta de ojo periodístico, sino porque la indicación como invitada era que nada se podía grabar una vez estuviese adentro del teatro durante la ceremonia y por ende nada podía filtrarse ni publicarse. Yo acaté las indicaciones.

El comentario, por otra parte, generó risas en muchos. Parecía que todos habían entendido el chiste, incluido Will. Jada estaba sonriente hasta que terminó de escuchar el comentario del comediante. Ahí la cámara captó el momento en el que su rostro cambió. Todos lo vimos. Segundos después Will estaba en el escenario. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Está todo montado? ¿Están actuando? ¿Es parte del show?: Will le dio una cachetada que sí que se vio adentro del Dolby Theater. Se vio y se escuchó. ¿Escuché aplausos? Creo que sí. Algunos pensamos que todo era parte de un momento cómico, parte de la conducción, pero cuando Will regresó a su asiento para además gritarle a Chris Rock que dejara de mencionar el nombre de su esposa, todos entendimos que esto que nuestros ojos se negaban a creer sí estaba pasando, y sí que era real.

Muchos dejamos de ver al escenario y tomamos nuestros celulares para contar lo que estaba pasando y ¡oh sorpresa!, nadie más lo había visto. Yo envié dos mensajes: uno a mi jefe y otro a mi esposo. Ambos contenían el mismo texto: “Omg, omg, omg. Eso no fue actuado. Le pegó de verdad. Le ha gritado que dejara de mencionar a su esposa, que la sacara de su discurso. Y no lo grabé”.

Mi segunda sopresa se dio cuando ambos me dijeron que los gritos no se habían escuchado. Yo no entendía nada. ¿Cómo que no se habían escuchado? En eso estaba pensando cuando recibí un mensaje de mi hermana. Ella está en El Salvador, junto a mi familia estaban viendo la ceremonia, pero, el punto es que ella sí sabía de que estaba hablando y al fin mi chisme tuvo sentido.

En su texto mi hermana me preguntaba: “¿Qué rayos fue eso de Will Smith?”. Yo de inmediato le respondí: “¿Si lo viste?”. Mi hermana: “Todo y no lo puedo creer. ¿Fue actuado?”. Le dije que no había sido actuado, que todo había sido real. Ahí entendí que parte de lo sucedido probablmente había sido censurado en Estados Unidos, más no en la señal para el resto de países del mundo.

Para ese momento el nombre de Will Smith y su cachetada a Chris Rock ya eran virales en todo el mundo. La ceremonia del Oscar del año 2022 será recordada más por este penoso hecho de violencia, que por “Coda”, película independiente que se convirtió en la ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Película.

Al día de hoy puedo decir que después de la cachetada no recuerdo nada de lo que dijo Chris Rock. Yo sólo lo veía ahí de pie. Lo veía hablar pero no recuerdo registrar nada de lo que decía. Me pareció verlo plano, nada sonriente. Lo sentí serio, pero más en shock.

El público después de esto se levantó de sus asientos en varias ocasiones. Y es que todos querían ver qué más haría Will Smith o cómo respondería después Chris Rock. Dicen que Bradley Cooper llegó a la mesa de Will, que como él otras celebridades más se le acercaron. Eso yo no lo vi. Hubo gente que se perdió el incidente, incluyendo mi acompañante, que se había levantado para ir al baño. Craso error.

La indignación fue creciendo en muchos por momentos. Algunos comentaban cerca mío que no entendían que le había pasado al actor protagonista de “Soy Leyenda”. Y es que hoy más que nunca el título de esta cinta le hace honores, porque después de esta actuación en los premios de La Academia, el actor pasará a la historia por haber protagonizado el hecho de mayor violencia en una entrega de premios en vivo.

Opinión aparte creo que este suceso cambiará la forma en la que se llevará a cabo el Oscar en años venideros. No sé si es que pondrán mayor seguridad cerca del acceso al escenario, o si este lo harán más elevado para poder colocar agentes de seguridad cerca, como si de un concierto se tratáse. No lo sé. Pero todo parece indicar que es necesario proteger a los comediantes, de cualquier otro arranque de rabia. O la otra posibilidad es que La Academia comience a censurar ciertos monólogos. ¿Lo aceptarán los comediantes? Eso tampoco lo sé. Esto sólo me ha dejado más dudas.

El Oscar a Mejor Película es para: Coda

Hablemos de Coda. La película merece crédito y sobre todo la atención mediática que exige el hecho de haberse convertido en la ganadora de semejante categoría, la de mejor película. Lamentablemente este hecho no ha trascendido a más por la cachetada de Will Smith. Pero Coda, acrónimo de “Child of Deaf Adults”, es una cinta que generó impacto el domingo por la noche. Celebridades y público en general aplaudió el filme y a sus actores haciendo uso del lenguaje de señas. La cinta logró que actores como Andrew Garfield y Ariana DeBose se comunicarán con el mejor actor de reparto, Troy Kotsur, en este lenguaje.

Coda ha generado unidad, más allá de la división que ha provocado el acto de violencia de Will Smith. La actriz Marlee Matlin, co protagonista de esta historia dijo algo muy cierto, según destacó la BBC Mundo y es que uno de los logros de Coda es que ahora: “Mucha gente pensará en actores sordos, en ideas, guiones y colaboraciones”. Una brecha se ha abierto de manera indudable.

Por otra parte Eugenio Derbez, actor mexicano, forma parte de esta producción. Y su papel es entrañable. Esta también fue la noche de Eugenio, quien está demostrando que es más que un actor y productor de comedia.

Me sentí la Cenicienta del Oscar

Ustedes no lo saben pero yo soy salvadoreña. Y este domingo fue mi primera vez en los Oscar, y fui nada más y nada menos que como invitada. Un sueño hecho realidad. Quién no se sentiría feliz por tener la excusa perfecta para comprarse un vestido de ensueño, maquillaje, accesorios y zapatos para una noche única. ¿Quién? Yo estaba feliz.

La búsqueda del vestido fue un caso. Estuve a punto de llevar un vestido de novia a la entrega de premios. Y es que el vestido que se suponía yo debía llevar, nunca llegó. Encontré mi atuendo tres días antes de los Oscar. Fuera verdad o mentira esa noche mucha gente me dijo que les gustaba mi vestido. Y yo me sentí feliz.

De Santa Tecla a la entrega del Premio Oscar. Durante años vi la ceremonia desde casa, con pupusas en el plato, un café para tragarme la emoción, en medio de apuestas en familia sobre quiénes serían los ganadores. Al verme en el presente, sentada ahí, viendo cómo todo pasaba en realidad… Aún no encuentro palabras. View this post on Instagram A post shared by Clary Castro / Online Editor (@clarycastro)

La alfombra roja

Estar en la alfombra roja fue fantástico y lo que le sigue. Vi a todo el mundo. Es decir, tuve frente a mi, a menos de un metro de distancia a: Penélope Cruz, Javier Bardem, Billi Eillish, Jamie Dornan, Jacke Gyllenhaal junto a su hermana Maggie. ¿Reducido mi mundo? No, es que hablo como periodista de espectáculos. La crema y nata de la industria estaba ahí.

Tuve cerquita mío a Asthon Kutcher y a Milla Kunis. Abracé a Sebastián Yatra, hasta una selfie me tomé con él. Tengo en mi celular videos de Kevin Costner, Sir Anthony Hopkins, Queen Latifah, Bill Murray, Samuel L. Jackson y a la nueva Gatúbela: Zoë Kravitz. Vi caminar a la impresionante Uma Thurman.Y presencié la llegada de varios, entre éstos la de Jennifer Garner, quien además de ser muy alta es sumamente delgada y no lo digo en mal plan, se ve sensacional.

Casi pude tocar el cabello de Kristen Stewart, la protagonista de “Spencer”, o como yo le digo “Diana”, pero no la reconocí. ¡No lo pude creer! La tuve casi en la cara y no me fijé porque no podía dejar de ver su cabello. ¿Por qué razón? Aún no me lo explico. Cosas que pasan.

Serena Williams y su hermana Venus también están en mi colección de videos. Son tan preciosas como impresionantes, las dos. View this post on Instagram A post shared by Clary Castro / Online Editor (@clarycastro)

La noche fue mágica. Terminó la ceremonia y volví a casa. Ahora de los Oscar 2022 me quedan fotografías, videos. Recuerdos. Y lamentablemente reconozco que en efecto, estos serán los Oscar de Will Smith y su cachetada a Chris Rock, pero sea como sea, yo estuve ahí.

