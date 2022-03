Angélica Vale, jueza y coach de ‘Tu Cara Me Suena 2’: Lo que le gustó y lo que le faltó en la primera gala￼

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A días de la segunda gala, ya sin Los Oscar, ni el soccer que los presiones, Angélica Vale, jueza y coach de ‘Tu Cara Me Suena 2’, habla en exclusiva de lo que le gustó y lo que le faltó a los famosos en la primera gala.

-Ya rompieron el hielo en la primera gala, ¿sorpresa o no lo que viste en el escenario?

Angélica Vale: Sí fue una sorpresa para mí, independientemente de que yo cada semana trabajo con ellos y tengo que coacharlos y darles tips y todo, la verdad es que no sabía que el nivel en esta segunda temporada venía tan, tan, alto. Sé de la carrera de Christian Daniel, de Michael Stuart, por supuesto que conozco a Yahir hemos trabajado juntos, Kika… Sabía que tenemos gente muy importante, pero no sabía que iban a salir cada uno de ellos a comerse el escenario como se lo comieron, la verdad es que fue impactante, ya se me empezaron a complicar los números altos, no sé qué va a pasar en las siguientes galas, porque si todos siguen en ese camino, y van subiendo la vara, como normalmente pasa en este show híjole no sé qué voy a hacer como juez, como coach sentirme lo máximo, pero como juez me va a dar un ataque seguro.

-¿Qué diferencia encuentras en este grupo, a de la primera temporada?

Angélica Vale: Hicimos la primera temporada con COVID, hubo muchos más casos. Nos costaba mucho más trabajo el reunirnos, el pasarla bien, el ser compañeros, porque no podíamos por COVID no fueron falta de ganas, pero era muy difícil porque era coachar desde cierta distancia, no podía realmente como que pasármela bien y relajarme, porque todos estábamos en una histeria total. Creo que eso tuvo mucho que ver la primera temporada, y ahora estamos obviamente mucho más relajados ya con todo lo del COVID… Creo que cada uno de ellos, con tanto ensayo, tanto que hemos hecho, se han metido en la cabeza que esto es para divertirse.

Aquí nosotros como jueces no venimos a juzgar jamás sus carreras, ni su talento, ni todo lo que han hecho porque eso ya está y gracias a todo eso que han hecho y que ya está, es por lo cual llegan a ‘Tu Cara Me Suena’, para tratar de convertirse en una persona que no eres, ninguno de ellos va a ser imitadores para toda la vida y va a dejar su carrera de cantante, para nada, esto es pasársela bien, pero si como coach te puedo decir que el nivel viene mucho más alto, yo no sé si sea prepararon después de ver la primera temporada, pero el nivel viene mucho más alto que la temporada pasada.

-¿Quién te sorprendió más para bien, y quién sientes que le faltó?

Angélica Vale: Esperaba mucho más de Yahir por ejemplo, siento que ya se le salió ‘Yahir’ mucho, y será que lo conozco mucho también, será que he trabajado con él, que tengo muchos años de ser su amiga, fan también porque sí lo que le dije en la gala es cierto, tengo todas sus canciones en mi teléfono y las oigo todo el tiempo… El que me sorprendió más fue Manny Cruz, que no lo pude evitar, y tuve que bajar a abrazarlo, es que nadie se lo esperó, nadie.

-¿Qué crees que le faltó a Sherlyn en su Karol G?

Angélica Vale: Creo que divertirse un poquito más, estaba muy nerviosa, la sufrió mucho esta primera gala, por más que ella vino con otra actitud totalmente diferente… ¡no sabes lo linda que está, ahí feliz como mamá y súper linda y adorable y muy divertida como siempre amada Sherlyn, que la adoro!, pero creo que la sufrió. No está fácil la bailada y la cantada, yo espero que la próxima gala le vaya mejor, porque ella vino a divertirse, pero es que quieras o no te subes al escenario de ‘Tu Cara Me Suena’, y te juro que pesa ese escenario, nosotros que tuvimos la fortuna, tanto Chary como yo, de subirnos el año pasado, no sabes lo horrible que es subir ese escenario, es muy fuerte, es una experiencia muy fuerte, entonces sí da mucho nervio, y creo que Yahir, por ejemplo, se quedó muy serio, él tiene mucho sentido del humor, es un cuate muy divertido y siento que no se divirtió tampoco con Alejandro (Fernández), siento que lo sufrió más y es por eso que no quedaron bien.

–A Ninel Conde le tocó esconder toda su voluptuosidad adentro de ‘Thalía’

Angélica Vale: Para mí fue una gran sorpresa lo de Ninel, me tenía muy nerviosa, y me mandó sus ensayos y estuvo siempre en contacto conmigo, de verdad que ha sido de las más disciplinadas, y me decía, “¿qué hago?”, Yo: “Aprieta, aprieta cuando cantes, aprieta por favor” (risas). Para nunca haber imitado en su vida, lo hizo muy bien. Es que todos, porque conoces sus carreras, pero no sabes hasta dónde están dispuestos a dejar de ser ellos y tratar de ser alguien más, Cristian Daniel con Farruko era una cosa que yo decía ¿qué es eso?, y luego también Michael Stuart de Daddy Yankee.

-¿Qué te pasó cuando viste entrar a Michael Stuart tan Daddy Yankee?

Angélica Vale: No, no, no, no, es que es yo no lo podía creer o sea sí era Daddy Yankee, era estar viendo al Cangrí ahí, impresionante, pero además la voz o sea yo decía: Mucha gente cree que están grabadas las voces, las voces son totalmente en vivo.

-A Helen Ochoa le tocó subir primero al escenario, ¿qué la traicionó para no ser tan Rocío Durcal?

Angélica Vale: Es que la primera en salir, y la primer gala creo que eso no le ayudó, siento que también es un personaje muy complicado, porque tú oyes la voz de Rocío, y sabes que es Rocío, creo que tampoco le tocó fácil. Los personajes más difíciles Rocío, Alejandro Fernández, eran personajes que uno está muy acostumbrado a escucharlo, mira la misma Kika, que se lo dije, Kika, me hubiera gustado escuchar un poquito más nasal en algunas partes, sin embargo, la tipa hizo una Amanda Miguel espectacular.

LO QUE VIENE EN LA SEGUNDA GALA:

“Ninel Conde tiene que ponerte a bailar duro porque JLO baila y cómo baila, y el color de la voz también es muy famoso. Lady Gaga que la va a hacer Helen Ochoa, Sherlyn que será Camilo, Kika Edagar a Mon Laferte, eso yo lo quiero ver porque con la voz de Kika y la voz de Mon Lafarte, yo siento que puede ser un gran espectáculo.

Del otro lado, mis niños, tenemos a Marco Antonio Solís que a ver, que es otra voz demasiado, demasiado fuerte sabes pues es otro grande, pero espero que Yahir se venga a divertir; Manny Cruz va a ser a Juan Luis Guerra, que siento que es un poco muy zona de confort porque pues es merengue y es un ídolo máximo, pero puede ser un desafío, vamos a ver dónde cae Manny, si en lo bueno o en lo malo; Michael Stuar en Marc Anthony que no dudo que lo vaya a hacer sensacional porque más, yo sé que Michael trabajó con Marc Anthony, entonces ahí es como no sé, vamos a ver qué pasa y Christian Daniel es José José, a ver dónde cae.

Con esas voces y esos personajes no hay’“medio me gustó’, no es o sí o no, la verdad es que se pueden ir para los 2 lados, yo trataré de trabajar con ellos y desearles lo mejor, pero una vez que ya lo suelto el domingo, ya es cuestión de ellos y cuestión de los nervios y de tantas cosas que luego uno no se imagina. También las prótesis cuesta mucho trabajo, es algo que se los he dicho, desde antes de la primer gala, todos estos ensayos que hemos tenido, que las prótesis es bien difícil porque hay veces que la misma prótesis no te deja abrir la boca y colocar la voz donde la tienes que colocar, es todo un reto esto de convertirse en alguien más.

Este domingo llega la segunda gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’ a las 8/7 Pm Centro por Univision y a las 9 PM por el Canal de Las Estrellas.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

