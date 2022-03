Bella Thorne se despoja de su saco y luce su figura en sexy lencería de encaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Bella Thorne le encanta viajar, y ahora compartió con sus seguidores en Instagram unas fotografías que ya superan el medio millón de likes. Ella posó muy sexy a bordo de una lancha de motor, usando un elegante saco de color verde del cual se despojó para lucir su cuerpo en lencería negra de encaje. El mensaje que escribió junto al post fue: “No tengo licencia de ningún tipo whoops”.

En otras imágenes la bella cantante y actriz subió la temperatura al modelar un minibikini de tiras blanco mientras disfrutaba de una fiesta en el interior de un yate. Esas fotos obtuvieron más de millón y medio de likes, reflejo de la gran popularidad con la que cuenta Bella en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

Recientemente Bella Thorne viajó a Inglaterra, donde fue invitada a la sociedad de debate Cambridge Union para dar una plática acerca de diversos temas. Ella comentó al respecto: “Escuché platicas entre la gente local acerca de terminar la monarquía – pero ¡al diablo con eso! Como estadounidense he visto al príncipe William liderar con gran clase. ¡Él es una gran representación del futuro de la monarquía! Y finalmente ¡Cambridge! Mi visita superó mis expectativas. Tuve que hablar mucho acerca de mi salud mental. Como alguien que siempre ha estado bajo los reflectores, he estado abierta acerca de mis propios problemas”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

También te puede interesar:

-Bella Thorne se muestra bañándose en la tina, cubriendo parte de su cuerpo con espuma

-Bella Thorne viaja por el desierto usando un colorido sostén de hilos tie dye