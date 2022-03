Conoce la casa de Raúl Jiménez, el ‘lobo’ goleador que llevó a México al Mundial

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El futbolista mexicano Raúl Jiménez, de 30 años y quien marcó ante El Salvador uno de los goles con los que México aseguró su clasificación al Mundial de Qatar, vive con su esposa, Daniela Basso, con su pequeña hija, Arya, y con sus mascotas, en una muy linda casa de la ciudad de Wolverhampton, en Inglaterra.

Por medio de diversas fotografías y videos, el exfutbolista del América de México nos ha permitido conocer algunos rincones de su acogedora morada.

Cocina

Su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una isla central que funciona para preparar los alimentos y con una ventana que obsequia unas muy lindas vistas de la zona de jardín. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina y de la sala, está compuesto por una mesa de madera con sillas rústicas. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Sala

Su sala, la cual convirtió en un gimnasio durante la etapa más crítica de la pandemia, está conformada por sofás de distintos tonos de grises, así como por una chimenea, la cual no solo es su mejor aliada en la temporada de frío, sino que también es su sala de trofeos por excelencia. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Esta habitación es completada por un cuadro de diseño muy original y por mesas laterales de vidrio. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Recámara de Arya

La recámara de Arya, que muy pronto tendrá que compartir con su hermanito que ya viene en camino cuenta con muebles y tonos neutros, así como con un planisferio en una de las paredes. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Recámara principal

La recámara del ‘Lobo Mexicano’, como también es conocido, goza de una cabecera de color café, con ropa de cama de tono blanco, así como de un wallpaper de flores y hojas que combina el gris con el amarillo. View this post on Instagram A post shared by Daniela Basso (@danielabassom)

Jardín

Aunque su casa no es de grandes dimensiones, su jardín sí lo es, al contar con extensas áreas verdes, con algunos árboles y hasta con una portería de futbol. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Sigue leyendo:

Así es la casa flotante en la que Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, podría huir de la justicia

Ladrón entra a mansión de David y Victoria Beckham y roba miles de dólares estando ellos dentro

Así es la mansión de Will Smith que fue visitada por la Policía tras su bofetada a Chris Rock

Acusan a Eduardo Verástegui de quedarse con lujoso apartamento de mujer que creyó en él