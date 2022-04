Eduin Caz jalonea a dos mujeres por el cabello a modo de broma en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eduin Caz no deja de sorprendernos. Esta vez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que, a modo de broma, jalonea por el cabello a dos mujeres. Como todo lo que hace en redes el más consentido de Grupo Firme, se hizo viral y los comentarios de sus fanáticas no tardaron en aparecer.

“Te pasas”, “Corre duro”, “Patitas pa’qué te tengo”, “No manches pinche hombre sin oficio”, fueron varios de los mensajes más recurrentes que pudimos leer de sus seguidores, quienes no pudieron disimular la gracia que les causó el chistoso video publicado por Eduin Caz. Mismo donde literal agarró por el chongo a dos mujeres para luego huir corriendo antes que estas se vengaran.

Eduin Caz se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales agrupando a más de 6 millones de seguidores en Instagram alrededor del mundo. Allí combina videos de corte humorístico. Además refleja su día a día y mucho de lo que ocurre tanto en sus presentaciones con Grupo Firme y con algunas cosas divertidas también de su vida personal. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Junto a Grupo Firme, Eduin Caz, acaba de hacer su debut con 3 conciertos agotados en el Foro Sol de la Ciudad de México. Allí las fans les arrojaron tangas que ellos mismo vistieron como gesto de cariño a sus seguidoras. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme🔥 (@grupofirme_)

El éxito de las primeras presentaciones fue tal, que ya se abrió la venta para que los que se quedaron fuera puedan disfrutar nuevamente de Grupo Firme en el Foro Sol. De esta manera completarán 5 exitosas presentaciones en uno de los escenarios más poderosos del país azteca y podrán el género Regional Mexicano por todo lo alto. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Eduin Caz continúa combinando su carrera musical con una suerte de marca personal que ya es famosa por sí sola en las redes sociales. Le encantan bromear con los miembros de la banda y su familia. Es por eso que su esposa, Daisy Anahy, ya ha tomado partido y se ha vengado de manera millonaria del artista tanto en redes sociales como en la vida real. View this post on Instagram A post shared by Daisy Anahy (@anahydpg)

El talento y carisma de Eduin Caz y de los demás integrantes de Grupo Firme se pierde de vista y seguirá dando mucho de qué hablar. Los mexicanos ya son todos unos ídolo del público hispano en los Estados Unidos y fuera de él.

