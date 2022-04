Lili Estefan y Clarissa Molina presumen los piernones en El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Saludando a la mitad de la semana dos de las latinas más espectaculares de la televisión hispana como lo son Lili Estefan y Clarissa Molina mostraron los piernones en el set de El Gordo y La Flaca. Las estrellas de Univision posaron juntas para saludar a sus seguidores y presumieron sus piernas perfectamente tonificadas.

Guapísimas y combinadas en tonalidades rojas, Lili Estefan y Clarissa Molina presentaron El Gordo y La Flaca sin la compañía de Raúl de Molina, quien se encuentra en un tour que lo ha llevado por varias ciudades de España a propósito de celebrar entre amigos y familia su cumpleaños número 63. Las presentadoras aprovecharon para dar un taco de ojo con sus piernas hasta arriba. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Este cumpleaños de “Rauli”, como cariñosamente le dice Lili Estefan, fue celebrado por el animador en España, por lo que Clarissa Molina y “La Flaca”, le desearon lo mejor desde sus cuentas de Instagram. Las celebraciones no han parado en el estudio de El Gordo y la Flaca en las últimas semanas. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Primero, la celebración del compromiso de Clarissa Molina con Vicente Saavedra. Luego, el cumpleaños 55 de Lili Estefan celebrado en el estudio junto a invitados especiales y con mensajes de felicitación de amigos cercanos y muy famosos. Y ahora, “El Gordo” más querido de la pantalla hispana que, aunque no estuvo presente físicamente en su cumpleaños, durante la transmisión de El Gordo y La Flaca recibió a la distancia todo el cariño de sus compañeras y los saludos de miles de seguidores alrededor del mundo. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Lili Estefan y Clarissa Molina han desempeñado su rol de animadoras de uno de los shows más importantes de habla hispana durante toda esta semana sin Raúl de Molina. Incluso, solo por hoy, estuvo junto a “La Flaca” “El Bombón Asesino”, nada más y nada menos que Ninel Conde. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

El Gordo y La Flaca continúa siendo uno de los programas de mayor sintonía y más comentados por el público de habla hispana en los Estados Unidos. Además es referencia obligada en materia de farándula y espectáculos.

