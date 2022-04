Te llevamos a conocer la hermosa casa de Omar y Argelia, la voces de la radio en California

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los locutores Argelia Atilano y Omar Velasco, quienes por 18 años encabezaron el morning show ‘Omar y Argelia’ en K-LOVE 107.5 FM, cuentan con una más que acogedora casa en el estado de California.

La parejita vive ahí en compañía de sus dos hijas, Camila y Anabella, quienes son su máxima adoración y motivo de inspiración.

Por medio de diversos videos y fotografías, compartidos en sus redes sociales, es que los nuevos talentos de La Mega nos han permitido conocer los rincones más íntimos de su residencia.

Cocina

Su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una mesa de antecomedor, así como con una isla central que funciona para preparar los alimentos. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa rectangular de tono chocolate con espacio para 10 sillas de colorcrema, por un espejo de pared, por varias fotografías familiares, así como por diversos muebles blancos, en los que guardan Argelia y Omar algunos jarrones y otros artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Sala de piano

En un rinconcito de su propiedad hay un piano profesional acompañado de un portarretrato, de una lámpara de escritorio, de un pintoresco cuadro, así como de una repisa con una colorida orquídea. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Sala de televisión

Su sala de televisión está conformada por sofás en tono claro, por un librero gris, por una chimenea y por una televisión empotrada a una pared de piedra. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Recámara de sus hijas

La pandemia por el COVID-19 llevó a Argelia y a Omar a acondicionar las recámaras de sus tiernas hijas, al haberlas dotado de un escritorio y de un muy cómoda silla para que pudieran cumplir con sus deberes de home school. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Además de llamar la atención por sus escritorios, las habitaciones también lo hacen por los tonos lilas presentes en sus paredes, en sus muebles y hasta en su ropa de cama. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Recámara principal

La recámara principal está dotada de una cama grande con cabecera de color blanco y con ropa de cama de tonos claros. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Oficina

Tal y como sucedió con sus hijas, Argelia también tuvo que adaptarse a la crisis sanitaria, por lo que convirtió su oficina en una cabina de radi, lo que le permitió realizar sus programas desde la comodidad de su hogar. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Jardín

Su jardín cuenta con extensas áreas verdes, con terraza, con piscina con su respectiva zona de spa y todavía hay lugar para improvisar un pequeño gimnasio. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

