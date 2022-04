Karol G se montó con ardientes cacheteros de jean en su Ferrari azul

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G está por vivir hoy una de las noches más importantes de su carrera musical, pues está nominada al Grammy en la categoría de Mejor Disco Urbano. Si lo gana sería otro de los logros de la colombiana en la industria anglo. Pero, días antes estuvo en Miami y ahí se montó a su ferrari azul como su cabellera luciendo unos cacheteros de jeans cortitos, que dejaban a la vista parte de sus piernones.

Una de las cosas que más le gusta a Karol G es coleccionar autos de lujo. Para ello, la cantante de “El Barco”, “200 Copas” y “MAMII” no pone reparo en gastar el dinero que sea necesario si de sus lujos preferidos se trata como los son los carros. Por eso, cambia cada tanto el color de su Ferrari. El mismo ha pasado por anaranjado, violeta, rosado y ahora azul como su pelo. Pero no crean que para presumir la nave lo hizo vestida sencillita, ¡No!. La Bichota se puso tremendos y ardientes cacheteros de jean y sus fans enloquecieron. Pero por poco tiempo porque después los cambió por unos jeans. View this post on Instagram A post shared by karol G 🥰🤩🔥♥️ (@bebesitakarolgvnz)

Karol G arrancó hace unos días la segunda parte de su Bichota Tour pero edición Latinoamérica. Ahí desempolvó los hilos dentales y además estrenó outfit. Uno de una faldita con agujeros a los lados que dejaba a la vista la sexy tanga de su bodysuit. Además quiso dar inicio a esta gira en su natal Colombia donde meses atrás hasta se atrevió a cantar un Vallenato para todos sus fans y paisanos. View this post on Instagram A post shared by Maria Silena Ovalle Lopez (@masilenaovalle)

En esa presentación, Karol G tuvo la oportunidad de invitar a parte de su familia. Tías y primos pudieron compartir con la cantante en los camerinos y juntos y orgullosos posaron las cámaras. No hay duda que Karol G mantiene su esencia humilde a pesar de la fortuna que ha creado, la cual según Net Worth asciende a los 8 millones de dólares. Nada despreciable para una mujer de origen humilde que viene de una familia trabajadora. View this post on Instagram A post shared by ♛𝗩𝗘𝗥𝗢∙∙𝗧𝗜𝗣𝗦♛ (@verogiraldonavarro)

Su papá se ha dedicado a construirle la carrera y a eso se sumaron sus hermanas Verónica y Jessica, siendo esta última una de las productoras ejecutivas musicales más importantes junto al puertorriqueño Noah. Mismo que se encarga de todo lo referente al Bichota Tour y que también maneja otros tours de algunos otros cantantes del género urbano. Sin duda, el reggaetón no solo es un género que todos quieren escuchar en la actualidad sino uno de los que más dinero le genera a la industria.

