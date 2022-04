Zapatos y piernas de Lili Estefan y Ninel Conde enloquecen a las fans de El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace muchos años todos los zapatos que usa Lili Estefan para el set de El Gordo y La Flaca causan impacto y furor entre sus seguidores de Instagram. Esta vez se sumó a la euforia colectiva su amiga y compañera Ninel Conde. La misma estuvo de invitada en el show de Univision y ahí ambas lograron que sus zapatos y sus piernas fuesen lo más admirado del día.

Lili Estefan tenía un vestido de estampado azul y lazos a los lados con unos tacones de gamuza negra trenzados. Ninel Conde presumió su cuerpazo con un vestido ajustado color limón fluorescente muy al estilo de los años ochenta. Llevaba en los pies unas sandalias de alas doradas que fueron el delirio de muchas. Por supuesto, al tener ambas vestidos, las tonificadas piernas de ambas quedaron a la vista y causaron furor desde el set de El Gordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Justo Ninel Conde estuvo de invitada porque El Gordo, Raúl de Molina, cumplió años y se fue a celebrarlo con su esposa a Madrid. Por supuesto, desde ahí ha presumido la buena mesa que ha tenido y los suculentos platos que ha degustado a su paso por la región ibérica. Mientras, Ninel acompañó a Lili Estefan en El Gordo y La Flaca y ambas fueron al envidia de muchas mujeres al usar unos zapatos nada convencionales pero espectacular sumado a los piernones de ambas famosas. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Ninel Conde sigue en el reality de Univision “Tu Cara me suena” y ahí interpretará y será Jennifer López. Se espera que sea una de las preferidas de la noche. Sin embargo, aún continúa en medio de una disputa legal por los supuestos actos ilícitos que cometió el ex de la misma, Larry Ramos. Ninel declaró hace un tiempo a las autoridades amén de haber aclarado previamente y justo en las cámaras de El Gordo y La Flaca que ella desconocía esta situación.

Lili Estefan estuvo hace días celebrando su cumpleaños en compañía de sus seres queridos, hijos y por supuesto su mejor amiga, Thalia. Esta última dejó que La Flaca “se comiera” su costilla, que no era más que una costilla de res pero que, a modo de broma y haciendo gala del buen humor que caracteriza a las famosas, postearon en Instagram. Lili cumplió 54 años pero sin duda está más guapa que nunca antes. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Sigue leyendo:

Lili Estefan pasea en convertible y presume su buena compañía el Día de San Valentín

A Lili Estefan le maquillan los brazos y luce elegantísima junto a su hija, Lina Luaces

Ninel Conde luce su increíble cuerpo bronceado en microtanga dorada