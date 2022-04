Alicia Machado se quitó el sostén, mostró parte de sus senos y mandó poderoso mensaje en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de rumores vivos por una supuesta relación sentimental entre la ex Miss Universo y su ex compañero en La Casa de los Famosos, Jorge Aravena, Alicia Machado se quitó el sostén, mostró parte de sus senos y se fotografió con un traje verde que dejó a más de no botando la baba en Instagram.

Apenas hace unos días, Alicia Machado se lo quitó todo para quedarse solo con una tanga casi imperceptible. Ahora repitió la hazaña pero con su sostén, el cual se quitó y dejó a la vista gran parte de sus senos en una nueva sesión fotográfica en la que además aprovechó para mandar un poderoso mensaje.

“Buenos días mi gente bella comenzamos un mes que se proyecta repleto de sorpresas y logros, decreto Salud, buena vibra, perseverancia y muchas decisiones acertadas para lograr esas metas y sueños que solo tú corazón conoce!”, escribió la venezolana Alicia Machado en su cuenta de Instagram al tiempo que mostraba parte de su pechonalidad y de su resplandeciente sonrisa.

Alicia Machado siempre ha sido muy amiga del actor y compatriota Jorge Aravena. Sin embargo, esta amistad se afianzó más cuando ambos participaron en La Casa de los Famosos, donde Alicia resultó ganadora. Ahora son muchas las veces que Jorge Aravena viaja a Miami o Alicia a México y siempre se ven para pasar un rato agradable entre amigos.

Recientemente el propio Jorge tuvo la gentileza de cargar a Alicia Machado para que no le dolieran los pies de sus tacones y de inmediato se activaron los rumores de un posible romance entre ambos. Muchos son los fans que piden que se junten tomando en cuenta que la última relación de Alicia Machado no terminó muy bien y fue muy fugaz. Hablamos de su también compañero del reality de Telemundo, Roberto Romano. View this post on Instagram A post shared by Jorge Aravena (@jorgearavenam)

Lo cierto es que hasta ahora sólo parece haber una linda y muy estrecha amistad entre ambos famosos. Por otro lado, la agenda de Alicia Machado está copada con proyectos futuros, su actual obra de teatro “Yo sí soy arre***” y sus diferentes negocios como empresaria. Esto sin mencionar que aún es madre de una adolescente, así que es poco el tiempo que dispone para a amor al menos por ahora. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo:

Alicia Machado se lo quitó todo dejando solo un hilito dental mínimo

Alicia Machado se luce en leggings blancos mientras ejercita sus glúteos

Alicia Machado y Ninel Conde, juntas y en bikinis, navegaron en yate por Miami Beach rodeadas de amigos