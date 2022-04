Así es la romántica casa donde Toni Costa y Evelyn Beltrán derramaron miel en Puerto Rico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En días recientes Toni Costa y Evelyn Beltrán, su novia, se dieron una escapada romántica a San Sebastián, Puerto Rico, donde disfrutaron de todos los lujos y comodidades que ofrece una casa en medio de la nada.

Por medio de diversos videos y fotografías, la parejita nos llevó a conocer a detalle Villa Sunset Breeze, un concepto de hospedaje que abrirá sus puertas al público a mediados de abril.

“Llévanos de regreso a San Sebastián, Puerto Rico”, se lee en un video publicado por la influencer mexicana, quien disfrutó cada minuto de su estancia en tan impresionante alojamiento.

El inmueble, que solo estará disponible para hospedar a dos adultos por noche, llama la atención por sus acabados, por sus instalaciones, pero en especial por su ubicación, al contar con unas vistas panorámicas envidiables.

La residencia, que podrá ser alquilada a través de la plataforma Airbnb, está distribuida a lo largo de dos pisos y cuenta con vestíbulo, con cocina, con comedor, con sala, con recámara y con una terraza.

La cocina, a la que se puede acceder desde el interior o desde el exterior, cuenta con alacenas de color gris y con electrodomésticos de color chocolate. View this post on Instagram A post shared by Villa Sunset Breeze (@villa_sunsetbreeze)

La recámara principal fue ideada para que las parejas que ahí se hospeden tengan una noche más que romántica e irrepetible.

Está conformada por una cama grande, por dos mesas de noche de madera, por una televisión empotrada al techo, por una bañera con vista a las montañas, por un clóset, así como por un baño con tocador, con wc y con walk-in shower. View this post on Instagram A post shared by Villa Sunset Breeze (@villa_sunsetbreeze)

La terraza es uno de los lugares más espectaculares de la casa, al gozar ahí de una piscina con calefacción, con diversos muebles de exterior y con una hoguera eléctrica para tener una velada más que especial bajo las estrellas. View this post on Instagram A post shared by Villa Sunset Breeze (@villa_sunsetbreeze)

Al exterior goza de extensas áreas verdes y de una cómoda hamaca bajo la sombra de un hermoso árbol. View this post on Instagram A post shared by Villa Sunset Breeze (@villa_sunsetbreeze)

Si todo lo anterior fuera poco, la morada también es inteligente y amigable con el medio ambiente, al contar con la ayuda de Alexa para hacer lo más sencilla posible la estancia de los huéspedes y por contar con paneles solares. View this post on Instagram A post shared by Villa Sunset Breeze (@villa_sunsetbreeze)

