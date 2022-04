Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de abril de 2022￼

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Quizás en la noche te sientas triste o solo, recuerda que la soledad te enseñará a ser independiente y darte cuenta de que no requieres de un bulto a tu lado para ser feliz. Una caída o buen fregazo en estos días será la gota que derramo el vaso. Cuando te sacan de tus casillas explotas y te vale madre a quien te llevas de encuentro, ten cuidado pues podrías herir a una persona muy importante para ti, que no te busquen no significa que no te quieran, quizás tú te has alejado mucho de esas personas.

Posibilidades de encamarte con amistad. En el trabajo vienen cosas positivas sin embargo si estas en espera de mejores ingresos recuerda que quien no habla Dios no lo oye, es momento de buscar mejores oportunidades. Si sigues dejándote manipular por personas que no aportan nada a tu vida te expondrás a caer en un juego del cual no podrás salir fácilmente, no caigas en errores del pasado, aprende a decir que no y a seguir tu camino.

Cuida mucho tu salud, aléjate de vicios pues podrías perder muchas cosas a causa de un descuido o irresponsabilidad de tu parte. Mucha atención a tus shingados sueños pues te revelarán grandes cosas las cuales están por pasar, aprende a interpretarlos correctamente.

No caigas en las mismas cuestiones de antes ni permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, a veces necesitas tanto un apoyo, aunque no sea físicamente, pero si a la distancia que sueles caer en palabrerías de personas que solo te ilusionan y al final son cobardes pues no se arriesgan por ti. Ten mucho cuidado con cambios repentinos en tu vida los cuales podrían no llevarte a buenos sitios o buenos lugares y ponerte con las personas equivocadas.

Te viene un viaje o una salida con familia o pareja te la pasaras de lo mejor, aguas con lo que comes pues estarás vulnerable a subir mucho de peso. No permitas que habladurías y chismes te arruinen el día, recuerda que si hablan de ti es porque les molesta tu brillo. Si una vez fuiste traicionado o traicionada aprendiste de esa decepción, no te claves más en ese asunto y dale vuelta a la hoja. Posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima.

Amores a distancia podrían darte la fuerza que necesitas para enfrentar grandes retos. Una amistad sufrirá ruptura amorosa, se aproxima un mejor trabajo, no sueles lo que tienes hasta asegurar lo que va a llegar. Las segundas oportunidades no se dan, se ganan con hechos y esfuerzo.

En el trabajo estará todo en calma, posiblemente te estés animando a iniciar un negocio, espera el momento oportuno para hacerlo y pide consejos pues solo o sola no podrás lograr nada. No permitas que las personas jueguen contigo, necesitas ser más duro en tus decisiones y forma de ser o de lo contrario seguirán shingandote la existencia. Días de muchos cambios los cuales deberás de atender a la brevedad para salir de cualquier situación que detenga tu camino o tu paso por la vida.

Vienen momentos muy buenos en el área de los dineros, pero deberás de ser muy inteligente para no regarla y gastar en cosas que no necesitas. En el amor se vienen grandes eventos que lograran fortificar la relación, no reclames por cosas que no fueron a tu tiempo y en la medida que dudes de tu pareja será en la medida que duden de ti. En relación al dinero posibilidades de un ingreso extra, será de un pago o venta de algún artículo o servicio. Tu buen corazón le dará una lección a una persona que te creía arrogante y materialista.

No renuncies a tus sueños y metas para complacer a quien solo te shinga la existencia y te llena de dolores de cabeza, ponte las pilas y ve tras lo que buscas, recuerda que el amor no te hace renunciar a tus sueños y menos te pone trabas para cumplir lo que deseas, quien te quiera te ayudará a conseguir lo que quieras. Fracasos y caídas siempre habrá en tu vida, pero aprenderás de esas caídas y te fortalecerán mucho.

No culpes a gente que nada tiene que ver en tus errores, solo tú eres responsable. Posibilidades de encamarte con ex, si es la única manera en que lo puedes tener adelante, sin embargo, recuerda que quien se vuelve enamorar pierde. Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo pues te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. Eres de los signos más sensibles del zodiaco, pero deberás de ser muy fuerte para no dejarte caer por traiciones o eventos que sucederán en próximos días.

Ten cuidado con exponer tu corazón a personas que no lo merecen, no des todo en tus relaciones o de lo contrario solo te expondrás a quedarte sin nada. A la shingada esas amistades que solo te buscan pa fiesta y parranda, haz un análisis de las personas que de verdad merecen estar en tu vida. No confíes en quien con hechos te ha mostrado infidelidad, desprecio y falta de atención. A veces te apend#ejas un shingo pues sueñes ayudar a quien no debes o no le importas.

En la medida que des recibirás. No hagas promesas que no cumplirás o de lo contrario no volverán a confiar en ti, aprende a ser más soltado con las personas que te quieren, a veces das shingos a quien solo te paga con traiciones, abre los shingados ojos y no te preocupes por quien no se preocupa por ti.

Muchas veces te sientes solo o sola y nadie es culpable más que tú. Aprende a quererte y vivir en soledad y así el amor no será una necesidad sino una opción de arriesgarte y jugártela por la persona que tú decidas. Acuérdate de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Ve la vida de manera distinta y deja cosas negativas y perjudiciales en el pasado. Es momento de poner tu vida en una balanza para saber realmente que camino debes de seguir si quieres lograr tu felicidad.

Amores de una noche siempre presente y posibilidad de un cambio laboral que te dejará muchas satisfacciones. El amor no se busca, llega solo, sin embargo, a veces es mejor ponerte en el camino para que te encuentre, encerrado en casa y mal humorado jamás se te acercarán ni las moscas. Problemas en el trabajo a causa de un malentendido, cuida más tu alimentación pues problemas en tu estomago podrían shingarte estos días.

Recibirás una bendición por parte de un ser que ya no está físicamente contigo en estos momentos. En el trabajo se visualiza shingos de estrés, vienen cambios y posibilidades de mejores ingresos, sin embargo, no bajes la guardia y muestra tu interés en hacer las cosas bien. Una rutina de ejercicios y buena alimentación podrían ser la clave perfecta para mejorar tu estado de ánimo y verte mejor.

Recuerda que eres un signo con un corazón muy noble, no se lo des a quien no sabe cómo tratarlo, no te enamores tan rápido y aprende a desconfiar de todo mundo pues estas en una etapa en que podrían fregar tu existencia con mentiras. Recibirás una propuesta muy buena para mejorar ingresos. A medida que aprendas a no confiar en quien te traiciona será en la medida en que logres mejorar y salir a flote.

Mediante un sueño o noticia que llegará a ti conocerás y entenderás muchas cuestiones que se te dificultaba creer sobre cierta persona, te va a decepcionar, sin embargo, comprenderás que fue lo mejor pues así no te ilusionarás más de la cuenta. Una nueva mascota o acontecimiento te va a alegrar mucho el día. Se descompondrá o fallará aparato electrónico, ten cuidado. Shingadera que hagas shingadera que pagarás, sin embargo, no temas a eso pues tu conciencia sabe que lo que has hecho ha sido por desconocimiento o amor.

Empezarás a desprenderte de toda la maleza que te ha arruinado la vida, entras en un ciclo donde comenzarás a tener paz y tranquilidad en tu vida, siempre que busques encentrarás siempre y cuando busques en el lugar correcto. No esperes nada de nadie de hoy en adelante y no serás traicionado o traicionada, vive al día y de lo que vaya surgiendo. ¡Persona del pasado aparecerá de nuevo en tu camino, no tiene nada que ofrecerte así que no te subas en una nube! Cuídate de una traición por parte de un familiar.

Si esa persona con la que estas o sales no cumple con tus necesidades nada tienes que seguir ahí intentando, las personas no cambian y no vale la pena que pierdas el tiempo con quien no te hace sentir lo que quieres. Cuidado con cambios de humor repentinos los cuales podrían dañar tu relación en caso de tener o el ambiente familiar. Momento de enfrentar cualquier miedo que vengas cargando de tu pasado.

Extrañarás mucho a alguien del pasado, háblele o acércate para que no lo lamentes en un futuro próximo. Aguas con lo que cuentas y dices pues vienen chismes por información que revelarás. Un viaje se aproxima y relaciones familiares mejorarán mucho. No te ensanches con el pasado, recuerda que lo hecho, está hecho, aprende a ver la vida de otra manera pues tu negatividad lejos de ayudarte podría hacerte caer en una situación muy complicada.

Te va a buscar una amistad para pedirte un consejo, no se lo niegues que posiblemente el día de mañana necesitaras uno también. A medida que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja y logren mantener una “conversación” sin disgusto será en la medida en que puedan solucionar sus shingados problemas.

Aprende a ver de hoy en adelante por ti y hacer las cosas para ti pues la gente es muy malagradecida y no porque des recibirás. Si tienes pareja ten cuidado pues una amistad le está metiendo cosas negativas sobre ti. Cuida tu alimentación pues podrías exponerte anemias, come a tus horas. Es momento de pensar en ti, comienza a pensar en ese viaje que siempre has querido realizar y dedica tu tiempo, esfuerzo y dinero en lograrlo.

Es momento de ver la vida de manera distinta, de confiar más en ti y en tu capacidad de lograr proyectos y lo que te propongas. No dejes de creer en el amor pues está muy cerca de hacerse realidad. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Tu carácter será tu peor enemigo, sino te aplicas podrías perder mucho por nada. Te vienen varios proyectos y muy buenas ideas sin embargo hay muchas envidias de personas que te quieren ver en el suelo, es importante que no hagas caso a criticas ni las respondas o será el cuento de nunca acabar.

Necesitas ejercitarte más y hacer caso a tus problemas gástricos. Eres muy inche apasionado o apasionada y entregas todo sin medida sin embargo tienes un corazón tan grande que no puedes evitar pensar en otras personas aun teniendo pareja. Las soluciones a tus problemas están en el compromiso y la manera en que trabajes en ellas.

Te esperan días buenos, te enteras de rompimiento de relación de amistad. Un familiar se enfermará. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas que se refieren al corazón. Dales la importancia que merecen. En el trabajo vienen noticias favorables y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar pues te dejará muy buenas ganancias.

Tu buen corazón siempre hablará bien de ti, quienes te conocen y han conocido tus mieles saben el paraíso que pueden conocer al estar a tu lado, eres bien entregado o entregada y eso a la larga chinga mucho pues hay personas abusivas que quieren pasarse de listos contigo. Las equivocaciones te enseñarán a no caer en las mismas shingaderas, tendrás noticias de un ex amor sin embargo comprenderás que las heridas están sanando pues no logrará incomodarte.

Ya no temas a lo que viene y enfréntalo pues ahí está la clave para tu felicidad. Un proyecto te va a dejar muy buenas ganancias nomas pon mucha atención y pide asesoría.

Ya no esperes más a quien no te busca ni hace nada por ti, es mejor empezar de cero y poner los ojos en quien te procura y hace todo por estar a tu lado. Un viaje se aproxima y posibilidades de reencuentro con una amistad. Si han existido celos, desconfianza y mentiras en tu relación es momento de tomar un mejor camino y buscar mejorar en los aspectos negativos antes que sea demasiado tarde.

Ten mucho cuidado con ciertos eventos que sucederán en estos días y que podrían ponerte muy de malas al punto de dañar tu relación familiar. Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más. Si ya tienes una relación es momento de dar el segundo paso, piensa bien si es la persona correcta y adelante, no temas a lo que viene, tu corazón te dará la respuesta que necesitas.

Tu buen corazón siempre te llevará por el camino correcto, una persona del signo de agua de tierras lejanas comienza a sentir inquietud y amor por ti, no temas a lo que la vida te ofrece y ponte las shingadas pilas pues tienes todo para ser feliz. A veces eres bien pen#deja o pen#dejo por mendigar a quien ni te masca o solo viene, te incomoda y nomas te deja caliente.

Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. Una noticia del área laboral te va a beneficiar. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste.

Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar. Se cancela una fiesta o salida. Te llega chisme de expareja. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va a reanimar y hacer sentir muy bien. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera.

Vienen posibilidades de romance con una persona a distancia, visualiza tu futuro y piensa que estás dispuesto o dispuesta a sacrificar por amor, si vale la pena hacerlo lánzate. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados.

Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona del signo aries, tauro o géminis te dejarán un buen sabor de boca. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.

Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas.

Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas.

