Larry Hernández vistió ¡un hilo dental! delante de Eduin Caz de Grupo Firme y algunos fans

Eduin Caz y algunos otros integrantes de Grupo Firme se la están pasando a los grande después de los tres conciertos a casa llena que dieron en la Ciudad de México. Los exponentes del regional mexicano están en las playas de Hawaii y tuvieron un invitado de lujo. El propio Larry Hernández, quien vistió un ¡hilo dental! delante de alguno fans que se acercaron a saludar.

Aunque no parezca cierto, lo es. Larry Hernández, Eduin Caz, integrantes de Grupo Firme y sus esposas se toparon con unos fans en Hawaii. Entre foto y chistes, Larry terminó con con calzones abajo pero, para sorpresas de muchos, tenía puesto una tanga hilo dental que dejaba su retaguardia a la vista. Por supuesto que todo se trata el buen rollo de los famosos y de su excelente buen humor. Además dejaron claro que son unos artistas a todo dar por el trato que le dieron a sus fans a cambio de verlos reír. View this post on Instagram A post shared by Vicmen Ggw (@vic_menw12)

Justamente por esa bondad que tiene en especial Eduin Caz para con el público de Grupo Firme tuvo que salir huyendo hace de una playa en México. El vocalista estaba con su esposa, Daisy Anahy y su dos pequeños hijos. Minutos antes había estado desde un camión tomándose fotos y firmando autógrafos. Ya de regreso en la casa donde se estaban hospedando accedió a abrirle la puerta a varios de sus fans, pero la situación se volvió incontrolable y tuvieron que literal, salir corriendo. View this post on Instagram A post shared by Yadira Renteria (@yadirarenteriaoficial)

Misma situación que se repitió en Hawaii de manera mucho más controlada. A pesar de los fans cerca, Eduin Caz y Larry Hernández junto a todo el grupete con el que se está divirtiendo hicieron pequeñas pausas para complacerlos con fotos y, en el caso de Larry, “Darlo el todo por el todo”. No hay duda que el amigo de Chiquis Rivera es uno de los más divertidos y simpáticos de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by The Logas Show (@thelogas_show)

