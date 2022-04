Marcelo Flores, ¿una nueva estrella mexicana lista para brillar o será otra promesa que no cumplirá en Europa?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol mexicano se llenó de orgullo al tener otro representante azteca en el Viejo Continente. Marcelo Flores ha tenido grandes partidos en las inferiores del Arsenal de Inglaterra. Eso ha despertado el interés de la selección de Canadá y El Tri, esta última ha sido capaz de convencerlo y llevarlo a concentraciones con la plantilla. El rendimiento de Flores le abrió las puertas en el primer equipo “Gunner”. Mikel Arteta lo convocó para el último partido del fútbol inglés.

A pesar de que Marcelo Flores no vio acción en el partido, no deja de ser alentador su panorama en el futuro. El azteca estuvo en el banquillo de suplentes en un partido que perdió el Arsenal 3-0 ante el Crystal Palace. Sin embargo, esta convocatoria trae grandes connotaciones para su joven carrera.

El joven mediocampista solo tiene 18 años de edad, por lo que este inicio es bastante promisorio para un futbolista que aún tiene mucho que recorrer. Ante esta noticia, surge la interrogante de saber cómo le irá a Flores en el futuro y qué antecedentes de mexicanos hay. Por suerte para el mexicano, hay buenos precedentes.

6 futbolistas mexicanos que debutaron en Europa con 20 años o menos

Carlos Vela: casi en igualdad de condiciones surge el caso de Carlos Vela. El actual delantero de Los Ángeles FC fue formado en las inferiores del Arsenal desde los 16 años de edad. Sin embargo, el “Bombardero” tuvo su primera oportunidad en 2008 con 19 años de edad. El azteca militó gran parte de su carrera en el fútbol inglés y español.

Carlos VELA



Winger – 01.03.89 – MEX (72/19)



Prem Debut:

30/08/2008 (ARSENAL vs. Newcastle United, W 3-0 – sub 63 mins)



Prem Clubs:

Arsenal (05-12), West Bromwich Albion (10-11)



Prem Apps: 37

Prem Goals: 5

Edson Rivera: con 20 años de edad, Edson Ulises Rivera Vargas debutó en el Sporting Braga de Portugal. Sin embargo, el mediocampista azteca no pudo establecerse dentro del fútbol europeo y terminó regresando a México con el Atlas. Actualmente, Rivera tiene 30 años de edad y milita en el Tepatitlán.

Posición: Delantero

Liga Portuguesa

Equipo: Sporting Braga

de: Guadalajara pic.twitter.com/lCfg1SBq— Portero Mexico (@PorteroMexico) August 14, 2012

Uriel Antuna: el actual extremo de Cruz Azul fue formado en las inferiores del Santos Laguna y del Manchester City. Sin embargo, fue el FC Groningen de Países Bajos el equipo que le dio su primera oportunidad en la máxima categoría del Viejo Continente con 20 años. Pero Antuna no pudo establecerse y terminó jugando en Estados Unidos. Hoy milita en la Liga MX con el Cruz Azul. View this post on Instagram A post shared by Uriel antuna (@urielantuna90)

Diego Lainez: el Real Betis tiene en su plantilla a una de las llamadas “joyas mexicanas”. Lainez debutó con el conjunto español cuando solo tenia 19 años de edad. Luego de haber deslumbrado en algunos de sus partidos, el azteca ha perdido su puesto en el primer equipo y hoy es uno de los jugadores más prescindibles del club. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

Andrés Guardado: sin duda alguna, el caso del “Principito” es totalmente distinta al de sus compatriotas. Guardado debutó con 20 años de edad en el Deportivo la Coruña. A partir de ahí, Andrés ha logrado establecerse dentro del fútbol de Europa y se ha mantenido durante 14 años en el Viejo Continente. Hoy el azteca quema sus últimos cartuchos con el Real Betis de España. View this post on Instagram A post shared by Andres Guardado (@andresgua18)

