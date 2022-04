Así es la casa de Lourdes Del Río, periodista de Univision que fue diagnosticada con cáncer

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La periodista boricua Lourdes Del Río, quien forma parte de la cadena Univision y a quien recientemente le fue diagnosticado cáncer de seno, vive en una muy acogedora casa de la ciudad de Doral, en Florida, en compañía de su esposo, Juan F. Ramírez Ferrer, así como de Chispita y de Paquito, sus dos tiernos perros chihuahua.

La también presentadora de ‘Despierta América’ nos ha permitido conocer, a través de diversos videos y fotografías, los rincones más íntimos de su hermosa propiedad.

Cocina

La cocina es semiabierta y no muy amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona para preparar los alimentos y como desayunador para dos personas.

Comedor

Su comedor, que lo transformó en oficina durante la fase más grave del COVID-19, está conformado por una mesa de cristal con capacidad para ocho sillas de madera.

La habitación es completada por una lámpara de diseño muy original, por un mueble para sus libros y para sus portarretratos, por unos cuadros, así como por un ventanal que conecta con la zona de jardín.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado del comedor, está compuesta por un sofá modular de tono hueso, por cojines con huellas de perritos y por un sillón individual.

La habitación es completada por una colorida alfombra, por una mesa de centro de tono chocolate, por una mesa lateral de cristal, por diversas obras de arte y por un ventilador de techo. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Del Río (@lourdes_delrio)

Sala de televisión

Tal y como sucede con su sala principal, su sala de televisión está dotada de una amplia colección de obras de arte.

Además goza de unos muy cómodos sofás, de un pequeño bar y de una pantalla gigante, donde Lourdes y su esposo aman ver las noticias. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Del Río (@lourdes_delrio)

Recámara principal

La recámara principal está dotada de una cama grande, de una cabecera y de mesas de noche de tono café, de una cómoda, de un cuadro, de una televisión empotrada a la pared, de un amplio clóset y de un baño. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Del Río (@lourdes_delrio)

Jardín

Lourdes Del Río es una amante de la naturaleza, razón por la que su casa está rodeada de imponentes y hermosos árboles que le dan un toque único y de paz a su fortaleza. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Del Río (@lourdes_delrio)

La zona de jardín es completada por una terraza, donde la famosa presentadora tiene una mesa de exterior con capacidad para cuatro personas, así como una área de barbacoa. View this post on Instagram A post shared by Lourdes Del Río (@lourdes_delrio)

Sigue leyendo:

Sharon Fonseca, novia de Gianluca Vacchi, presume rincones nunca vistos de su mansión

Emma Roberts, estrella de ‘American Horror Story’, estrena sencilla mansión en Hollywood Hills

Así son las millonarias mansiones que Bruce Willis vendió para pagar su costosa enfermedad

Así es la romántica casa donde Toni Costa y Evelyn Beltrán derramaron miel en Puerto Rico