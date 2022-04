Elizabeth Gutiérrez mueve su retaguardia al ritmo de Anitta mientras se ejercita en el gimnasio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Además de lucir muy sensual, Elizabeth Gutiérrez se divierte mucho cuando acude al gimnasio para realizar sus extenuantes rutinas. Y en sus historias de Instagram la actriz publicó un video que la muestra usando ajustados leggings con estampado de camuflaje mientras mueve su retaguardia al ritmo del exitoso tema “Envolver” de la reguetonera Anitta. Siempre con una sonrisa en su rostro ella ejercitó sus piernas, brazos y abdomen.

Hace algunos días Elizabeth cumplió 43 años, y complació a sus seguidores con un clip en cámara lenta en el que aparece usando un vestido de color verde con el que presumió su figura. De inmediato comienza a caminar por un pasillo de su casa como si se encontrara en una pasarela (el video ha obtenido hasta el momento más de 400,000 reproducciones). El mensaje que escribió junto a otro post fue “Gratitud siempre!! Gracias por todos sus buenos deseos!! ❤️” View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_) View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

Durante la celebración por su cumpleaños Elizabeth convivió con familiares y amigas, pero no dejó de mostrar su emoción al abrir sus regalos, en el que destacó una sopladora de hojas para el jardín. Inesperadamente, de una de las cajas salieron coloridas mariposas, un detalle que encantó a la actriz. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez Bulgaria 🌹 (@elizabeth_gutierrez_bulgaria) View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez Bulgaria 🌹 (@elizabeth_gutierrez_bulgaria) View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez Bulgaria 🌹 (@elizabeth_gutierrez_bulgaria) View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez Bulgaria 🌹 (@elizabeth_gutierrez_bulgaria)

También te puede interesar:

-Elizabeth Gutiérrez se pasea de camino a la piscina usando una minitanga

-Elizabeth Gutiérrez luce su figura en leggings de camuflaje mientras se ejercita con pesas