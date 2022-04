Karol G juega en la cama con su amigo y presumen sus bocotas en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras Karol G se encuentra en las Islas Canarias trabajando en su nuevo proyecto, se juega en la cama con su mejor amigo Daiky Gamboa y además presumen sus bocotas y sus ojotes inmensos en Instagram. Pero resulta que esto no se trata más que de un simple filtro que agranda esas partes del cuerpo.

En primera instancia, se ve al amigo de Karol G sin camisa y luego se ve a Karol G a su lado sobre la cama. Pero lo más divertido es que usaron un filtro que les deforma ojos y cara. A pesar de la diversión, se activaron para La Bichota las nuevas alarmas de un posible romance. Sin embargo, esto no sucederá con Daiky Gamboa. No solo es su mejor amigo sino que también es su director artístico. Si recuerdan bien fue el mismo con el que llegó agarrada de la mano a un juego de la NBA. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

En múltiples ocasiones se les ve juntos bailando, haciendo coreografías y hasta apoyándola cuando La Bichota se viene abajo. Esto se pudo notar en la reciente visita de Karol G a su natal Colombia. Ahí visitó una cárcel de mujeres de máxima seguridad, El Buen Pastor. En un momento, la reguetonera se quebró de la emoción y ahí estuvo su mejor amigo para auparle y darle las fuerzas para que siguiera adelante. View this post on Instagram A post shared by Con Cora Foundation (@concorafoundation)

Esto mismo sucedió con una fundación de mujeres que se encargan de cuidar a niños enfermos de cáncer. A Karol G la conmovió tanto, que apenas hace unos días les regaló a todas sus zapatos Crocs y ellas se emocionaron y los lucieron como mucho estilo. Esto no solo demuestra el poderío de Karol G en la música sino el buen corazón que tiene la colombiana. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

En cuanto a temas del corazón, ya tiene más de un año de haber roto con el también cantante Anuel AA. Este ya vive con su novia, la explosiva dominicana y cantante de trap, Yailin La Más Viral. Karol G ha sido relacionada con Feid, pero hasta ahora ninguno de los dos ha negado o afirmado tal aseveración. Recordemos que Karol G anda llevando un mensaje de empoderamiento femenino y además imprime fortaleza a la hora de asegurar que: “Las mujeres no necesitan a nadie para alcanzar sus metas y solas todo lo pueden”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Los fans de Karol G andan a la espera del estreno de “Un Viaje” que acaba de grabar en colaboración y que ya se aseguró que sale esta semana. Además continúa en las grabaciones de “Griselda” la serie de Netflix en la que actúa con Sofía Vergara y que cuenta la historia de una de las narcotraficantes más peligrosas del mundo. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Sigue leyendo:

Karol G usa faldita con agujeros a los lados y canta por primera vez “MAMIII” en concierto desde Colombia

Con descarado hilo dental, Karol G cantó a su natal Colombia de nuevo

Karol G se quitó el sostén y abrió su chamarra para la portada de Allure