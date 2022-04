Chiquis Rivera usa blusa de tiritas sin sostén mientras posa en su jardín

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Todo está listo, el Abeja Reina Tour de Chiquis Rivera comienza ya y la cantante lo presumió desde su jardín y con una blusa de tiritas y sin sostén. Por supuesto, esto fue un taco de ojo directo a sus encantos más halagados después de su retaguardia, sus “boobies”. El Instagram reaccionó y sus fans les dejaron cientos de flores en la sección de comentarios.

“Tan bella como Jenni Rivera“, “La más sensual de todas”, “Chiquis ven a Miami… queremos ver esa carita y escuchar tu música por aquí”, “La Abeja Reina más guapa” y “Estás como quieres”, fueron parte de lo que le escribieron sus fans en su cuenta de Instagram. Esto, después que Chiquis Rivera posara en el jardín de su mansión y al lado de su perrito, Pancho. Mismo que le regaló su ex Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Pancho Marin🐶 (@kingpanchomarin)

Precisamente, Lorenzo Méndez montó una historia en Instagram diciendo que se estaba mudando y mostró las cajas llenas de cosas, etc. Al igual que Chiquis Rivera, anda con varias presentaciones tanto en California como en otros estados. De hecho hace poco estuvo en República Dominicana. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

En cuanto al divorcio, no se sabe si ya entregó la documentación que él mismo dijo que le estaban solicitando. Por su parte, Chiquis Rivera aseguró hace poco que ella y su equipo legal ya habían hecho todo lo que les correspondía y que esperan por la respuesta de Lorenzo Méndez. Hasta el momento del cierre de esta nota ninguno de los habían hecho más comentarios al respecto. View this post on Instagram A post shared by Mendez World (@mendez.world)

Chiquis Rivera dará inicio a su Abeja Reina Tour en el Pala Casino en Pala, California el 10 de abril. El 14 cantará en Texas y el 24 de abril otra vez en California. En la cuenta de Instagram de Chiquis está en la enlace para ver las fechas completas de la gira. Mientras, sus fans esperan ansiosos el estreno del videoclip de su más reciente trabajo musical “El Honor”.

