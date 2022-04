De cantante infantil a ídolo de toda una generación: la transformación de Chayanne a través de los años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, es considerado uno de los artistas latinoamericanos más influyentes y queridos por el público, pues a lo largo de su amplia trayectoria ha deleitado a sus fanáticos con su talento y carisma. Pero… ¿cómo ha logrado mantenerse vigente a pesar del paso de los años? Sigue leyendo para conocer detalles sobre su transformación a través de los años.

El famoso intérprete de temas como “Torero” y “Un siglo sin ti” nació en el año 1968 en Puerto Rico. Desde temprana edad, Elmer supo que quería dedicarse a la música, por lo que a los 10 años adicionó para ser integrante de la agrupación juvenil “Los Chicos”, logro que consiguió.

Es así como Tony, Rey, Miguel y Chayanne emprenden esta aventura y consolidan la agrupación que se volvió muy popular en Centroamérica, México, algunos países de Sudamérica y en Puerto Rico. Esto gracias a éxitos como “Será porque te amo”.

Si bien el grupo musical le abrió muchas puertas y le permitió ganar experiencia en la industria musical, fue a la edad de 17 años que el puertorriqueño emprendió su carrera como solista.

En 1984 viajó a México para grabar su álbum debut “Chayanne es mi nombre”, al que le siguió el disco “Sangre Latina”. Fue con su disco homónimo “Chayanne ’87” que el artista consiguió darse a conocer en toda América Latina, pues canciones como “Fiesta en América”, “Violeta y las baladas” y “Peligro de amor” ganaron popularidad.

Sin embargo, la carrera de Elmer expandió sus horizontes cuando, en la década de los 90, protagonizó su primer proyecto en televisión. Se trató del melodrama “Volver a empezar”, donde compartió créditos con la cantante jarocha Yuri. A este éxito en pantalla le siguió su debut en Hollywood junto a Vanessa Williams en la cinta “Dance with me”. View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

Desde entonces, la popularidad de Chayanne subió como la espuma, llevándolo a alcanzar récords que ningún otro artista latino había logrado en su época, como por ejemplo: grabar un comercial para Pepsi, que fue transmitido por todo Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

Actualmente, Chayanne tiene 53 años de edad y se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Si bien su último material discográfico fue lanzado en 2014 (“En todo estaré”), ha brindado una que otra presentación en vivo en la que ha cautivado al público con sus canciones, movimientos de cadera e increíble espectáculo. View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

