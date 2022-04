En tanga negra de hilo Eva Cedeño posa a bordo de un yate mientras recorre el mar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A Eva Cedeño le encanta salir de viaje junto con sus amigas, y aunque nunca informa en sus redes sociales sobre los destinos turísticos que visita sí comparte en su cuenta de Instagram fotografías que reflejan lo mucho que se divierte. Ahora se dejó ver a bordo de un yate, usando un microbikini negro con tanga de hilo que resaltó su perfecta figura; el mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Me doy un abrazo por todas y cada una de las veces que lloré renegando de mi cuerpo, por todas las veces que lo llevé al límite sin amor, sólo para alcanzar una meta que no era mía. Gracias por tanto!!! 🙏🏻🤍✨”

La bella actriz mexicana de 32 años tiene un nuevo look con el cabello corto, y lo presumió en varias imágenes, destacando una en blanco y negro en la que aparece en topless y en la cama, al despertar: “🤍✨Pero entonces quién es? Si no soy yo.. creen que tenemos gemelos en otra parte del mundo?” View this post on Instagram A post shared by Eva Cedeño (@evacedenor) View this post on Instagram A post shared by Eva Cedeño (@evacedenor) View this post on Instagram A post shared by Eva Cedeño (@evacedenor)

Eva continúa promocionando “Amor dividido”, la telenovela que estelariza junto con Gabriel Soto y Andrés Palacios, y cuyas grabaciones concluyeron hace varios meses. En su cuenta de Instagram publicó una foto en la que se le ve con algunos compañeros del elenco, que complementó con el texto: “Empezando mi nueva vuelta al sol con gente que quiero. GRACIAS por una gran noche de risas y platos rotos”. View this post on Instagram A post shared by Eva Cedeño (@evacedenor)

