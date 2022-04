Kris Jenner, madre de las Kardashian, cambia de peinado radicalmente y olvida los problemas con Caitlyn Jenner

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A diferencia de sus hijas, las integrantes del clan Kardashian Jenner, Kris Jenner se había mantenido firme a su estilo hasta ahora que apareció con un cambio de peinado radical. La madre de las mujeres más mediáticas de la industria del entretenimiento anglo cambió su cabello. No se sabe si a manera de dejar atrás los conflictos con su ex Caitlyn Jenner.

“Momanager“, como le dicen todos los fans de Keeping Up with The Kardashians a Kris Jenner asistió a un evento caritativo con flequillo. Así es, la mamá de las Kardashians se cambió el peinado radicalmente. Muchas mujeres hacen un cambio cuando se separan de sus parejas, pero la mamá de Kim Kardashian lo ha hecho justo ahora que decidió dejar de lado la guerra con su ex Caitlyn Jenner. Recordemos que los mismos no se hablaban mucho desde que la última mismo dio a conocer públicamente su cambio de sexo.

A lo largo de la última década, Kris Jenner ha alterado como mucho la cantidad de fijador que utilizaba para conseguir un efecto más o menos trabajado, y hace tan solo unos días apareció en el programa de Ellen DeGeneres luciendo su peinado habitual. View this post on Instagram A post shared by Safely (@getsafely)

Por la rapidez con la que Kris Jenner ha cambiado su cabello y peinado entre una entrevista y otra, todo apunta a que se trata de una peluca temporal, y lo más probable es que muy pronto volvamos a verla luciendo su estilo peinado habitual. View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Por otro lado han pasado ya varios años desde que Caitlyn Jenner iniciara su transición de género y, en consecuencia, se disolviera su matrimonio con Kris Jenner, madre de sus hijas pequeñas Kendall y Kylie Jenner. La relación del ex matrimonio ha pasado desde entonces por diferentes etapas, algunas muy conflictivas, pero afortunadamente el hacha de guerra ha sido finalmente enterrada y ambas gozan ahora de un vínculo muy cordial.

“Estamos bien, seguimos siendo amigas. Nos vemos en todas las reuniones familiares. Las cosas entre nosotras se han calmado mucho”, ha reconocido Kris Jenner de la familia Kardashian en conversación con el canal estadounidense ABC, una charla en la que también ha admitido que el cambio de sexo de su entonces marido, conocido por entonces como Bruce Jenner, fue algo difícil de procesar para ella.

“Fue muy impactante, algo que en su momento me parecía aterrador porque no lo entendía. Era un tema del que nunca pensé que tendría que afrontar directamente. Tenía que ser comprensiva con algo que simplemente no entendía”, ha confesado la también progenitora de la estrella televisiva Kourtney Kardashian.

Kris Jenner y sus seis hijos, con la excepción quizás del cada vez menos público Rob Kardashian, volverán a la pequeña pantalla este mes de abril con el estreno del sucesor de ‘Keeping Up With The Kardashians‘. Titulado simplemente ‘The Kardashians‘, el nuevo programa que se emitirá en Hulu y Disney+ abordará, entre muchos otros asuntos, los intentos de Kourtney Kardashian de quedarse embarazada y el flamante noviazgo de la citada Kim con el cómico Pete Davidson.

