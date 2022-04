William Levy envía mensaje sorprendente a “la mujer más bella de España”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tremenda sorpresa se llevó la reconocida periodista española Mercedes Milá luego de recibir un cariñoso mensaje sorpresa por parte del protagonista de “Café con aroma de mujer”, William Levy. Esto con motivo de su cumpleaños número 71. ¿Qué fue lo que dijo el famoso? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de telenovelas como “La Tempestad” y “Cuidado con el Ángel” dedicó un breve, pero conmovedor video a la comunicadora. En dicho audiovisual, se ve al actor manejando un auto y dedicándole tiernas palabras frente a la cámara.

“Este mensaje va dedicado a la mujer más bella de España, con respeto a todas la mujeres de España, porque en España hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas, la verdad”, precisa William Levy en su grabación.

“Mercedes Milá te mando un beso muy grande, te quiero mandar muchas felicidades en tu cumpleaños, que Dios te bendiga y te siga regalando mucha salud y muchos años más de felicidad, te mando un besote grande y nos vemos pronto en España”, dijo el histrión de 41 años a Mercedes Milá.

Y es que esta felicitación llega a solo unas semanas de que la periodista compartiera su fanatismo hacia el actor cubano. Por medio de una extensa publicación en su perfil de Instagram destacó su labor en el melodrama “Café con Aroma de Mujer” y hasta reveló que una fotografía suya fue la elegida como su pantalla de bloqueo en el móvil.

“Hoy he cambiado la foto de la pantalla de mi móvil. Lo comparto por aquí con las/los que estoy bastante segura de que me entenderéis“, escribió Milá para acompañar la prueba de su hazaña. View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@mercedesmila)

“Un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él -William Levy- consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia”, añadió.

