Yanet García sale del agua para mostrar su torneada retaguardia con micro bikini de infarto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García es toda una experta en llamar la atención dentro de las redes sociales, en donde presume la espectacular anatomía que ha ganado gracias a sus exigentes rutinas de ejercicio y un estilo de vida saludable. Y aunque no ha faltado quien la contradiga asegurando que sus curvas de infarto se las debe la bisturí, continuamente comparte algunos consejos para desarrollar una silueta perfecta, eso sí, siempre posando con ajustados conjuntos deportivos o arriesgadas prendas que dejan muy poco a la imaginación.

Así fue como la modelo nacida en Monterrey, Nuevo León, que es conocida como “La Chica del Clima” dio la bienvenida al fin de semana publicando en Instagram una sensual fotografía blanco y negro en la que, una vez más, apareció posando de espalda a la cámara para mostrar la parte de su cuerpo que más halagos provoca, es decir, su torneada retaguardia.

En esta ocasión, Yanet García atrajo las miradas con ayuda de un microbikini, prenda que presumió mientras sale de la piscina.

Tal como sucede en sus ardientes publicaciones, la ex conductora del programa ‘Hoy’ confirmó por qué es una de las celebridades favoritas dentro de las comunidades virtuales, pues a tan solo una hora de su publicación logró acumular 66 mil reacciones en forma de corazón, además de una verdadera lluvia de halagos y propuestas de todo tipo.

La también actriz que continuamente comparte mensajes para motivar a sus seguidores y así consigan sus objetivos, nuevamente dio muestra de que todo esfuerzo trae sus recompensas y como ejemplo está ella, pues actualmente vive uno de sus más grandes sueños que fue mudarse a Nueva York.

“Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes“, fue la frase con la que acompañó una postal en la que aparece posando a los pies de la Estatua de la Libertad. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por suerte para sus más de 14 millones de seguidores, días antes elevó la temperatura con un sexy desfile de bikinis que lució junto a la piscina, y con los que dio un breve adelanto de lo que sus verdaderos fanáticos podrán disfrutar si se suscriben a la plataforma de contenido exclusivo OnLyFans, en donde cuenta con imágenes que prometen deleitar a las pupilas más exigentes. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te podría interesar:

–Yanet García luce su cuerpo bronceado usando un traje de baño neón lleno de aberturas

–Yanet García, “La Chica del Clima” mexicana, modela de espaldas diminuto traje de baño de animal print

–“La Chica del Clima”, Yanet García, presume su voluptuosa retaguardia con microbikini de hilos color bronce