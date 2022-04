Angelique Boyer luce espectacular cuerpazo y bronceado perfecto en bikini

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego del éxito con la telenovela ‘Vencer el Pasado’, Agelique Boyer se tomó unas merecidas vacaciones por Europa y en compañía de su novio, el actor Sebastián Rulli, desde donde ha compartido algunas fotografías en las que aparece luciendo su figura espectacular en bikini mientras posa en medio de la naturaleza, tal como sucedió este fin de semana.

La actriz franco-mexicana se ha ganado el cariño y reconociendo de millones de fanáticos gracias al talento que derrocha en cada proyecto que protagoniza, pero también ha logrado posicionarse como una de las celebridades favoritas dentro de las redes sociales gracias a su espectacular belleza y carismática personalidad. Así fue como nuevamente logró cautivar a cerca de 14 millones de fanáticos que la siguen a través de su perfil oficial de Instagram.

Vistiendo un sexy bikini color durazno que resaltó a la perfección sus curvas y bronceado perfecto, fue como la estrella de televisión deleitó la pupila de sus fieles admiradores, quienes la llenaron de halagos ante el tremendo destape con el que les deseó un feliz fin de semana.

En esta ocasión, no solo sus seguidores reaccionaron a la sensual publicación, pues famosas como Alessandra Rosaldo, Claudia Martín, Yanet García y Zuria Vega, también cayeron rendidas ante la belleza de la protagonista de ‘Imperio de Mentiras’.

Utilizando el mismo bañador, poco antes posó en una sexy postal que superó las 260 mil reacciones en forma de corazón, pero a diferencia de la anterior, Boyer únicamente dejó a la vista el escote de su traje de baño de dos piezas, así como su abdomen plano. View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

Por suerte para sus millones de admiradores, esta no es la única serie de fotografías que ha compartido mientras utiliza este tipo de seductoras prendas, pues hace unas semanas dejó ver su silueta con un micro bikini amarillo que atrajo todas las miradas, pues gracias a él dejó expuesta su estilizada figura mientras posa bajo los rayos del sol. View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

Mientras que, dando la espalda a la cámara y desde la playa, Angelique Boyer se dejó ver luciendo uno de sus bañadores más pequeños que prácticamente se perdió entre sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

