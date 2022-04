La increíble transformación de Kim Kardashian a través de los años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kim Kardashian es considerada una de las mujeres más influyentes en el mundo del espectáculo, y es que aunque su inicio en la industria no fue aprobado por muchos, a lo largo de los años ha sabido amasar una gran cantidad de fanáticos que la siguen a donde quiera que vaya.

A pesar de que muchos asocian el comienzo de su carrera con el show “Keeping up with the Kardashians”, la realidad es que su paso bajo los reflectores se dio desde hace 20 años, cuando debutó en el reality “The Simple Life” (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Sin embargo, no fue hasta su primera polémica que el nombre Kim Kardashian acaparó los titulares. Se trató de la difusión sin su consentimiento de un video de índole sexual junto a su en ese entonces pareja, Ray J.

Tras interponer una demanda, la madre de Kim Kardashian, Kris Jenner, decidió volver este escándalo una oportunidad de forjarse un nombre en el mundo del espectáculo al comenzar las negociaciones para realizar un reality show. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) View this post on Instagram A post shared by @we_love_the_2000s

Se trató de “Keeping up with the Kardashians”, show que se volvió todo un éxito desde su lanzamiento en 2007, hasta la transmisión de su último episodio en 2021.

Desde aquella primera temporada, Kim Kardashian se convirtió el tema de conversación debido a sus elecciones en moda y maquillaje, así como los múltiples arreglitos a los que se ha sometido para mantenerse tan radiante como siempre.

El interés del público por conocer cada uno de sus secretos para mantener una apariencia impecable la llevó a volverse toda una empresaria e iniciar sus propias líneas de maquillaje, fajas y fragancias. A esta iniciativa se sumaron sus hermanas Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Actualmente, Kim tiene 41 años de edad y se encuentra más feliz que nunca a pesar de haber puesto fin a su matrimonio con el rapero Kanye West, con quien procreó 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm West.

Te puede interesar:

Kim Kardashian posa en lencería con cuatro supermodelos para la nueva campaña de su línea SKIMS

Kim Kardashian quiere alejarse de Kanye West, al menos de manera mediática

Checa el ‘interesante’ look neón de Kim Kardashian que tiene a las redes hablando