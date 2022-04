Alicia Machado presume su escote de pierna desde Puerto Rico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La polifacética ex Miss Universo Alicia Machado no pierde la mínima excusa para presumir el cuerpazo que se gasta y más ahora que se encuentra en “La Isla del Encanto”, Puerto Rico. Desde ahí, se desnudó y se metió en la bañera para relajarse antes de cosechar otro éxito más. Presentarse con su obra teatral “Yo Sí Soy Arre****” en la tierra boricua donde mostró la pierna hasta arriba.

Alicia Machado estuvo a casa llena y, desde que llegó a Puerto Rico, no paró de presumir con lo consentida que estuvo por los que la recibieron y por ella misma también. ¿Cómo? dándose un baño de espuma como Dios la trajo al mundo. Para luego presumir esa misma figura en un vestido largo de escote hasta arriba en la pierna que dejó a más de uno con la baba guindando.

Alicia Machado hace pocos dìas dio una entrevista a la reconocida periodista Mara Patricia Castañeda. Ahí confesó que estaría en La Casa de Los Famosos 2 con: “Una participación especial”. También aseguró que tiene muchos proyectos en puerta y otros que, por cuestiones de contrato, no puede decir aún. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado News (@amachadonews)

También aseguró que le gustaría adoptar un niño de Ucrania y uno de Venezuela. Esto por todas las necesidades que viven los infantes. Alicia Machado dijo que siempre había querido otro hijo y ve en esto una oportunidad. Sin embargo, también dijo que era muy importante tener la estabilidad económica y el tiempo que requiere una responsabilidad como esta.

Alicia Machado es madre de una bella adolescente de nombre Dinorah Valentina. Tal como se caracteriza la venezolana, siempre ha compartido los retos a los que se ha enfrentado. Por ejemplo hace poco dijo que su hija le había pedido como regalo colocarse “boobies”, a lo que la también empresaria respondió que, por el momento, eso no sucederá.

En cuanto a su corazón, después de la salida del reality de Telemundo La Casa de Los Famosos terminó su romance con Roberto Romano. No se le ha relacionado con nadie más. Pero sus fans le suplican que se haga novia de Jorge Aravena. Sin embargo, entre ellos parece haber solo una muy buena amistad. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo:

Alicia Machado se fue a la cama con: “Su nuevo compañero de sueños e ilusiones”

Alicia Machado deja ver su tanga y su nuevo cuerpazo con vestido transparente

Alicia Machado y Ninel Conde, juntas y en bikinis, navegaron en yate por Miami Beach rodeadas de amigos

Alicia Machado y Niurka Marcos juntas pero no revueltas en La Casa de Los Famosos 2

Alicia Machado se quitó el sostén, mostró parte de sus senos y mandó poderoso mensaje en Instagram

Alicia Machado se toma una selfie en sexy ropa interior frente al espejo