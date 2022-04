Aylín Mujica se pasea en la piscina usando un traje de baño azul con aberturas laterales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aylín Mujica sigue sorprendiendo al mostrar lo bien que se conserva a sus 47 años. Ahora publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece en un hotel de Miami, paseando en la piscina y luciendo al máximo su escultural cuerpo en un traje de baño azul de corte alto y con aberturas laterales.

Desde hace varios meses la actriz cubana se dedica a promocionar un exclusivo spa, al que ha acudido para que le realicen diversos tratamientos, tanto en su rostro como en su abdomen. En otro clip presumió los resultados al usar un microbikini negro con hilos transparentes. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Aylín Mujica es también una bailarina profesional, y no podía de dejar de compartir una coreografía que hizo al salir del spa, pero acompañada de su hija Violeta, quien ejecutó muy bien los pasos y dejó ver que heredó el talento de su famosa mamá. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

