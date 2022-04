Becky G se desata usando top mínimo y cantando “MAMIII” en discoteca de Miami

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Becky G tiene varios días en Miami. Desde ahí mostró parte de su nueva canción y también se fue de fiesta. La emoción en la discoteca “Live” fue tal, que se desató y agarró el micrófono para cantar su éxito que grabó junto a Karol G “MAMII”. Pero la cantante tenía puesto un top mínimo que dejaba a la vista el cuerpazo que tiene la latina.

Hace poco el ritmo de C. King fue lo que hizo que Becky G se meneara desde la cocina en shorts y top blancos. Ahora, la cantante Becky G hizo la misma hazaña pero en pleno local nocturno de la ciudad de Miami. En el mismo ya hemos visto a Karol G bailando entre amigas y viendo al galán con el que se le ha relacionado últimamente, Feid. Pero resulta que ahora su amiga Becky G también fue al mismo antro y ha entonado para todos los presentes el tema “MAMII”. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

Los fans se volvieron locos y, muy emocionados, no paraban de grabar a Becky G con sus celulares. Ella estaba como pez en el agua. Bailaba, cantaba y animaba al público a corear el éxito del momento con ella. Becky G se encuentra en esa ciudad precisamente trabajando en parte de lo que será su nueva producción discográfica. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace pocos más de dos semanas, Becky G tuvo una increíble participación junto a Luis Fonsi y Nicki Minaj en los Premios Oscar 2022. Ahí interpretó la canción “We Don’t Talk About Bruno” de la película Encanto. Horas después asistió a la fiesta de Elton John que hace luego de la ceremonia y dejó a muchos botando la baba al usar un modelito de cadenas metálicas. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Recientemente Becky G lanzó su línea de maquillaje. Al igual que su amiga Chiquis Rivera, le apuesta a los productos de belleza y avanza en su camino como empresaria. Justo con Chiquis siempre se le ve muy unida. Recordemos que el novio de la hija de Jenni Rivera es el fotógrafo y mejor amigo de Becky G, Emilio Sánchez. Por lo que no debe extrañar que hagan otra colaboración juntas como ya hicieron junto a Thalia en “Así Se Baila”.

