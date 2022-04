Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Leo

A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe. No te confundas en tus sentimientos y deja en claro lo que quieres y con quien quieres. Vienen movimientos importantes en tu economía en los cuales saldrás muy beneficiado. Ya no te permitas caer ni sedas por nadie que no vale la pena.

Cuidado con golpes o caídas pues estarán a la orden del día. Nuevos amores llegan y con ellos nuevas esperanzas en tu vida solo no des todo porque no recibirás en la misma medida. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer el cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo.

No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada oportunidad que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para shingarte en el futuro.

Virgo

Amor de lejos se fortalece. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo.

Una persona podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones que muchas veces te ponen de mal humor y te hacen perderte en tu camino. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete. El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente.

Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su poso, no te desesperes ni forces las cosas.

Libra

Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Vienen días de muchos cambios para ti en los cuales verás la luz al final del camino y te beneficiará en gran medida.

Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien pen$dejas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos.

Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te de la shingada gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Mucha suerte en juegos de azar y lotería este fin de semana.

Escorpio

Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro.

Te apen$dejas mucho cuando te enamoras y sueles hacer todo por el ser amado al punto de olvidarte de tus sueños y metas, déjate de esas chingaderas y defiende tus intereses. Te va a bufar una amistad bien feo porque eres bien cabeza dura. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado. En las cuestiones del amor te apen$dejas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a shingar a su madre.

No todas las personas son iguales, aquí el pex es que te gusta lidiar con pura gente pen$deja sin corazón. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero.

Aries

Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese.

Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Cuídate de personas con malas energías pues podrían enredarte en su negatividad. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese. No te confundas en tus sentimientos y deja en claro lo que quieres y con quien quieres.

Vienen movimientos importantes en tu economía en los cuales saldrás muy beneficiado. Ya no te permitas caer ni sedas por nadie que no vale la pena. Las decisiones que tomes de hoy en adelante serán cruciales en el cumplimiento de tus sueños.

Tauro

Tu centro de atención deberá de ser tu familia y no otras personas. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Vienen días de muchos cambios en los cuales comenzarás a ver la luz y el amor que tanta falta te había hecho.

No te dejes caer en depresiones tontas las cuales pueden shingar tu autoestima y dañarte a un punto que te cueste trabajo salir de ese agujero. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Un familiar te dará una satisfacción muy grande.

Es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios pendejos de otras personas, ya manda a la shingada todas esas situaciones y pon los pies en la tierra, deja de depender de comentarios negativos y que se te resbale tanta shingadera que llega a tus oídos, recuerda que si no te mantienen o no te dan pa’ el gasto no tienen por qué estar ladrando, en algunas veces te apendejas tanto por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando pero te estás centrando en cuestiones tan pendejas que solo te llevan a los mismos caminos que el tiempo lo vas perdiendo.

GÉMINIS

Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Cuidado con tu forma de ser o actuar, estarás muy propenso a enfermedades de trasmisión sexual estos días.

Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchar por lo que quieres jamás lo vas a obtener. Aguas con tu orgullo y altanerismo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los shingazos de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante.

Cuídate de personas con malas energías pues podrían enredarte en su negatividad. Te apen#dejas mucho cuando te enamoras y sueles hacer todo por el ser amado al punto de olvidarte de tus sueños y metas, déjate de esas shingaderas y defiende tus intereses. Las decisiones que tomes de hoy en adelante serán cruciales en el cumplimiento de tus sueños.

CÁNCER

Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus shingados problemas solo y hacerte responsable de tus actos.

No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Cuidado con amores del pasado que retorna y con el viene una sacudida muy fuerte a tu vida que no te dejará nada bueno. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del shingado pozo, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día. Recuerda que el amor no se mendiga, se obtiene con esfuerzo y dedicación o de lo contrario solo te arriesgas a que hagan de ti un shingado títere.

Recuerda que el amor no se mendiga, se obtiene con esfuerzo y dedicación o de lo contrario solo te arriesgas a que hagan de ti un shingado títere. Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchar por lo que quieres jamás lo vas a obtener. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo pen#dejo y después ya no encuentras la shingada salida.

PISCIS

A la mie#rda personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa.

Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No pierdas esa oportunidad. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una shingada noche de calentura.

Un familiar se va a enfermar. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor.

ACUARIO

Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón.

Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces.

Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja.

CAPRICORNIO

Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones pen#dejas. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido.

Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender shingaderas que no te dejan nada de por medio. En cuestión de amor tienes shingos de posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa un shingo. No permitas que comentarios negativos te shinguen, recuerda que si esas personas son cabronas tú eres cabrón o cabrona y media.

Muchas veces te dejas caer o vencer bien inche fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Ten cuidado con una caída o con accidente.

SAGITARIO

Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes un shingo de no ver. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta.

En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu chingada vida. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2, una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le shinga mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito te ayudara a no recibir esas energías negativas.

Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la shingada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas.