Jennifer Lopez: ¿cuántas veces se ha comprometido y cuánto dinero tiene en estos anillos?

Si todo lo referente al nuevo compromiso de Jennifer Lopez y Ben Affleck es cierto, la cantante se ha comprometido seis veces en su vida. Es decir, le han dado seis anillos de compromiso. De las cuales solo se casó tres veces. Sin mencionar el anillo que actualmente le dio Ben Affleck, la cantante pudiese sumar más $11 millones de dólares.

La primera vez que Jennifer Lopez recibió un anillo de compromiso fue en 1991 por parte de quien se convertiría en su primer esposo, Ojani Noa. Varios medio reseñaron en su momento que el anillo costó $100 mil dólares. Después, La Diva del Bronx se comprometió con Cris Judd, uno de sus bailarines. El matrimonio finalizó en menos de un año. Para ese momento también le regalaron una esmeralda como hizo Ben Affleck, pero aquella costaba $100 mil dólares. View this post on Instagram A post shared by New York City (@starstracks29)

En el 2002 se juntó con su amor actual, Ben Affleck. Se comprometieron pero, después de dos años de relación, terminaron y el actor atravesó uno de los momentos más duros de su carrera. Jennifer Lopez confesó posteriormente que el galán le había roto el corazón. El anillo que le dio en aquel momento es como el actual, pero color rosa y se estima que le costó $2 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by GREEN SCREEN MAN🔊 (@thegreenscreenmedia)

Para el 2004 se comprometió con el cantante Marc Anthony. Esta ha sido la relación más larga de Jennifer López. Con el mismo tuvo a sus gemelos Emme y Max. El puertorriqueño le dio una anillo valorado en $4 millones de dólares y se separaron diez años después. Actualmente tienen una relación excelente y es uno de los mejores amigos de Jennifer Lopez. View this post on Instagram A post shared by Marc & Jen 💕💑 (@munizlopez_familia)

Después comenzó a salir en el 2017 con el ex pelotero Alex Rodriguez. Tras tres años de relación y convivencia, el deportista le dio un anillo de compromiso a Jennifer Lopez valorado en $5 millones de dólares. Los rumores de infidelidad por parte de ARod tomaron fuerza y la pareja se separó. De inmediato, se hicieron públicas unas fotos de Jennifer Lopez con Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by Alex Rodriguez (@arod)

La segunda oportunidad de estos tortolos comenzó hace justo un año. Desde que se dio a conocer una imagen de Ben Affleck y Jennifer Lopez besándose, no ocultaron más su amor. Se acompañan en cada evento importante, se les ha visto buscando casa y sobre todo, ambos han dejado claro que están muy felices. La Diva del Bronx publicó un video en el que se ve con un anillo esmeralda en su mano, lo que implicaría que Bennifer está comprometida de nuevo. Sus fans esperan que esta vez sí lleguen al altar, pero mientras le contamos que el anillo de compromiso que viste hoy en día JLO está valorado en casi $10 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by fashion Wallett (@fashion_wallett)

Total que nuestras cuenta dan como resultado que la cantante Jennifer Lopez se ha comprometido seis veces contando esta última. Por otro lado y sacando de la lista este último anillo de compromiso, JLO tiene más de $11 millones de dólares en anillos de compromiso.

