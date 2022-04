Chiquis Rivera se forra en jeans ajustados con cuero en la entrepierna y triunfa en su Abeja Reina Tour

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Chiquis Rivera le ha traído muy buena suerte la junta con Karol G y Becky G. La hija de Jenni Rivera dio un show a la altura de las grandes artistas apenas iniciando su Abeja Reina Tour. Chiquis apareció en tarima forrada con unos jeans ajustados con cuero en la entrepierna y por detrás. Salió con mucha seguridad y saludando a su público de Pala, California a un lleno total.

El Palace Casino fue el comienzo de una gira que promete varias ciudades de Estados Unidos. Desde hace días veíamos a Chiquis Rivera ensayando largas horas en estudio con una banda mucho más grande. Anoche, la cantante de origen mexicano no paró de bailar presumiendo su figura porque es obvio, ¡Está más flaca!, al tiempo que dejaba a muchos con la baba guindando. Usó un modelito de top corto, jeans ajustados y pliegues de cuero. Además, como toda reina de música de banda, con sombrero y botas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Chiquis Rivera tuvo la oportunidad de interpretar “Quiero Amanecer con Alguien” y “El Honor”. Pero también su público le retribuyó el mismo cariño entonando temas de ella y hasta de su mamá, Jenni Rivera. Esto sin duda derritió el corazón de la ex de Lorenzo Méndez. Mismo que también se estuvo presentando durante el fin de semana en un evento privado. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Lo cierto es que Chiquis Rivera demostró cuánto ha crecido profesional y el duro trabajo que le ha dedicado a sus ensayos. Por supuesto continúa en la cabalgata del Abeja Reina Tour. La siguiente parada es Texas y después vuelve a California. La actualización de las fechas las pueden buscar en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

A este último concierto la acompañó su novio Emilio Sánchez, quien publicó una fotografía dejándole saber lo orgulloso que está de ella. Pero la sorpresa de la noche fue su hermanito Johnny López bailando con ella y cantando sus temas con un orgullo gigante. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera usa blusa de tiritas sin sostén mientras posa en su jardín

Doña Rosa recibe libro de Chiquis Rivera y la llama: “Mi niña hermosa”

Jacqie Rivera impacta con enterizo de transparencias y nueva figura

Chiquis Rivera presume sus “boobies” de cerca y lanza nuevo labial “Desnudo”