Rosalía causa espantos en Instagram por sus cejas, mientras Rauw Alejandro enamora con sexys movimientos

La cantante Rosalía sorprendió causando espantos en Instagram por lucir sus cejas de una manera particular: super delgadas. Por fortuna es parte del buen humor del que goza la cantante española. Mientras, su novio Rauw Alejandro acaloró a sus fans de Miami y enamoró a su público con sus sexys movimientos.

Este estilismo de las cejas de Rosalía también ha sido partes de algunos videos musicales. Sin embargo, los mensajes que dejaron algunos seguidores en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram por el look fueron de desagrado: “Oh No bébé, bórralo”, “Qué es esta nacada Rosalía”, “Esas cejas por amor a Cristo” y “No no cejas de espanto“. Pero también se leyeron muchos comentarios de admiración y carcajadas por la buena onda de Rosalía. En cambio que Rauw Alejandro encantó a su público con unos movimientos de cadera muy ardientes. View this post on Instagram A post shared by 🦊 (@elzorro.rauw)

Rauw Alejandro, por su parte, triunfó en Nueva York mientras Rosalía se derretía de amor. Incluso le dedicó unas hermosas palabras al equipo de trabajo del reguetonero. Para nadie es un secreto que él admira a la española por su calidad artística y siempre dice que ella es la artífice de todo lo que hace. View this post on Instagram A post shared by RA’ RAUW🦊🉐 (@rauwalejandro____)

Hace poco Rosalía lanzó su disco Motomami y sus temas “Chicken Teriyaki“, “Candy” y “Saoko“, han estado en el top de las reproducciones musicales en las diferentes plataformas como Youtube y Spotify. Esto a pesar que en su tierra natal, España, esta nueva producción musical no ha gustado del todo.

Rauw Alejandro sacó el día el videoclip de su tema “MUSEO”. Mismo que, a pocas horas de su estreno, ya ha generado polémica de la letra de la canción. Algunos han tildado la canción de denigrar a la mujer. Sin embargo, sus fans más fieles fanáticos dicen que solo se trata de una: “Pasión desenfrenada”. Por aquí se los dejamos para que ustedes saquen sus propias conclusiones.

