Altair Jarabo luce al máximo sus piernas usando un ajustado minijumpsuit rojo

Altair Jarabo luce como toda una modelo hasta en las selfies, y ahora complació a sus más de tres millones de seguidores en Instagram con unas fotografías que la muestran en su camerino, presumiendo al máximo sus piernas y usando un ajustado minijumpsuit rojo: “Acto I y II de la obra “esperando en el camerino” La combinación letal de tener tiempo y un espejo en frente sólo puede llevar a esto 😉 Despues de leer, jugar y platicar, me rindo a la tentación para mandar foto y besos 💋💋💋”.

Precisamente los jumpsuits se han convertido en una de las prendas favoritas de la actriz, quien también posó en una trajinera de Xochimilco mientras grababa los promocionales de la telenovela “Corazón guerrero”, que marca su regreso a la televisión. En esa historia ella interpreta a la villana Carlota Ruiz.

Altair se lleva muy bien con todos sus compañeros actores de la novela, y publicó varias imágenes en las que posa con ellos durante los descansos de las grabaciones: “Con mi querido @productormejia como siempre presente! Sospecho que no van a poder dejar de ver ni un segundo de la historia a mis hermanas @okaginer y @karena_flores , a quien sólo en la ficción podría no querer ! Olviden lo guapas, mis compañeras son talentosas y a todo dar. Y qué decir de los hermanos Guerrero? Caballeros y lo más divertido de este mundo”. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

