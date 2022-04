Carolina Sarassa: Conoce por dentro la casa de Coral Gables de la presentadora de Univision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora colombiana Carolina Sarassa, quien está por cumplir 38 años, vive junto a su esposo, Andrés Chacón, y a sus dos hijos, Chloé Sofía y Noah Mattia, en una muy linda casa de Coral Gables, en Florida.

Por medio de diversas publicaciones, realizadas en sus redes sociales, la nacida en Medellín nos ha permitido ser testigos del lindo hogar que construyó tras varios años de sacrificios y mucha dedicación.

Cocina

Su cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona para preparar los alimentos.

Antecomedor

Entre la cocina y el jardín tiene una mesa redonda de antecomedor, espacio donde toda la familia ama hacer sus comidas informales.

Comedor

Su comedor, situado entre la cocina y la sala, está conformado por una mesa rectangular con capacidad para ocho sillas de tono gris. View this post on Instagram A post shared by Carolina Sarassa (@carolinasarassa)

Sala

Su sala, que da a la zona de jardín por medio de una puerta corrediza, cuenta con piso laminado, con una chimenea de piedra, con un sofá gris, con un sillón verde botella, con una alfombra gris, con una mesa de centro de cristal y con una mesa lateral dorada. View this post on Instagram A post shared by Carolina Sarassa (@carolinasarassa)

Sala de trofeos

En un rinconcito de su sala, justo pegado a una ventana, tiene su sala de trofeos compuesta por un mueble de cristal y los seis Emmy que ha recibido gracias a su labor periodística. View this post on Instagram A post shared by Carolina Sarassa (@carolinasarassa)

Sala de juegos

Como toda casa de niños, la sala de juegos no puede faltar en la casa de Carolina y de Andrés. View this post on Instagram A post shared by Chloé & Noah (@chloesophiaynoahmattia)

Recámara de Noah

La habitación de Noah, su hijo menor, destaca por sus tonos neutros y dorados. Las paredes y los muebles son de color blanco, mientras que el contraste corre a cargo de ciertos artículos decorativos dorados. View this post on Instagram A post shared by Carolina Sarassa (@carolinasarassa)

Dormitorio de Chloe Sophia

Contrario a lo sucedido con la recámara de su hermano, la de Chloe Sophia sí cuenta con ciertos elementos en color rosa, como las cortinas y algunos juguetes. View this post on Instagram A post shared by Chloé & Noah (@chloesophiaynoahmattia)

Jardín

Su hogar de Coral Gables es completado por un gran jardín rodeado de una hermosa enredadera. Ese espacio no solo es disfrutado por sus dos hijos, sino que también por sus seis perritos: Mocha, Canela, Yiyi, Luca, Pippa y Cocco. View this post on Instagram A post shared by Carolina Sarassa (@carolinasarassa)

En ese sector de la casa también cuenta con una piscina, la cual se convierte en la mejor aliada de la familia durante la temporada de calor.

Debido a que sus hijos aún están muy pequeños y las piscinas siempre son un riesgo, la presentradora decidió mantenerla cerrada con una protección de cristal. View this post on Instagram A post shared by Carolina Sarassa (@carolinasarassa)

